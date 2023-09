escuchar

El presidente Alberto Fernández firmará en las próximas horas el decreto con el que el oficialismo buscará restituir a la jueza Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal. La información fue confirmada a LA NACION por altas fuentes cercanas al mandatario, que establecieron al lunes como el día probable en el que rubricará el decreto. El movimiento se da luego de que este jueves el Senado dio acuerdo al pedido de prórroga de la ahora excamarista en su cargo. Para el kirchnerismo, Figueroa siempre fue una magistrada que jugó en sintonía con ellos y hasta su remoción, por

El escenario marca un potencial conflicto de poderes, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hace tres semanas que Figueroa dejaba de ser jueza, luego de haber cumplido 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para ejercer el cargo, a excepción de que se tenga previamente un acuerdo de la Cámara Alta. Como eso no sucedió previamente y la magistrada se mantenía irregularmente en su cargo, el máximo tribunal tomó, por unanimidad, la decisión y así lo comunicó al Consejo de la Magistratura.

El kirchnerismo venía desde hace meses intentando lograr el acuerdo que mantuviera a Figueroa en su cargo, antes de cumplir la edad. En su vocalía la entonces camarista tenía el expediente que acumuló los casos Hotesur/Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. Se trata de uno de los expedientes más sensibles para la exmandataria y sobre el que, luego del corrimiento de Figueroa, fallaron sus compañeros de Sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los camaristas votaron por la reapertura del caso, aunque sacaron del mismo a la hija menor de la vicepresidenta.

Ana María Figueroa, cuando expuso en la comisión en el Senado Fabián Marelli - LA NACION

Desde Casa Rosada relativizaban tanto el peso del caso en la voluntad del oficialismo de mantener a Figueroa en el cargo, así como que pueda existir un potencial conflicto de poderes. “No se entiende por qué se metió en su momento la Corte, porque hubo otros casos similares y nunca se metieron”, aseguraron las fuentes consultadas. Las mismas agregaron que “acá interviene el Senado, el Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, ellos no tienen nada que ver, aunque de esta Corte se puede esperar cualquier cosa”, decían por un lado. En tanto que sobre el caso opinaban: “ya se hizo la votación y aunque no estuvo Figueroa, hubiera salido 2 a 1, con lo cual ya está. No se entiende por qué mezclan todo”, sostenían.

Sin embargo, la mirada no es compartida. Desde el punto de vista político si Figueroa vuelve a Casación, el kirchnerismo lograría obturar esa vacante en el máximo tribunal penal del país, al menos cinco años más. Y para la situación judicial de Cristina Kirchner, las consecuencias de esta decisión sobre Hotesur y Los Sauces son inimaginables y pueden incluso motivar que la actual Corte Suprema no pueda pronunciarse sobre el caso, ya que cesó a Figueroa.