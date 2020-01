Alberto Fernández: el FMI, qué temas consultó con Cristina Kirchner, Lavagna y el dardo a Sergio Berni Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

El presidente Alberto Fernández brindó una extensa entrevista al periodista Horacio Verbitsky en la que hizo un balance sobre su primer mes de gestión. El jefe del Estado dijo que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo un "buen inicio" y reveló cuáles fueron los principales temas que consultó con Cristina Kirchner antes de tomar decisiones.

"La verdad es que es imposible que yo no hable con Cristina, es imposible", dijo Fernández en diálogo con El Cohete a la Luna, el portal que dirige Verbitsky. Y agregó: "¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio".

Además, Fernández reiteró que el Ejecutivo trabaja en el proyecto de reforma de la Justicia Federal y no descartó la posibilidad de prorrogar la emergencia económica una vez concluido el plazo de 180 días que fija la ley.

El Presidente negó que no haya colaborado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su cruzada por la reforma impositiva y reiteró que le "encantaría" que Roberto Lavagna presida el Consejo Económico y Social (CES), que pretende crear por ley.

Por otra parte, Fernández le respondió al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, quien había cuestionado a su par de la Nación, Sabina Frederic, por desestimar el uso de las armas Taser.

Los temas que consultó con Cristina Kirchner

"Cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la ley de emergencia, en su momento consulté con ella cuando hablamos de incorporar algunas personas como [Gabriel] Katopodis o [Juan] Cabandié, lo hablé con ella. El tema con el Fondo, las conversaciones que tuve con Kristalina [titular del FMI] y con Trump"

"A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años. ¿Prescindirías? Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien, es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?"

La negociación con el FMI

"Las cosas un poco han cambiado en el Fondo. Por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción del Fondo podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar"

"Ellos han visto de muy buen modo la idea del control de precios, pacto social, acuerdos salariales, todo lo que hemos venido proponiendo hasta ahora lo han visto como un punto de arranque esencial para ordenar la economía. En épocas de Lagarde no hubieran visto con simpatía esto, lo hubieran visto de un modo crítico"

"Hemos tenido un buen inicio, pero queda mucho por delante y la verdad es que trato de hablar poco del tema Fondo y negociación, justamente porque es una negociación y no hay que mostrar las cartas"

JUSTICIA FEDERAL

"Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal. Y la verdad, no es justo. No voy a dar los nombres porque como soy el Presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento"

Las críticas de Berni a Frederic

"Que sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien"

La emergencia económica

"Yo confío que en 180 días. Pasado el 31 de marzo vamos a tener un escenario más estable, y espero que no necesitemos prorrogar más esos 180 días, pero, si hiciera falta prorrogarlos, los prorrogaremos"

Roberto Lavagna

"Le tengo un respeto enorme. Yo conozco dos personas a las que vos les das un problema y te traen tres soluciones. Una de esas personas es Lavagna y la otra es Claudio Moroni"

"A mí me encantaría que Lavagna se sume, pero depende también de su voluntad. Hay mucha gente que estuvo cerca de él que nosotros hemos sumado al trabajo"