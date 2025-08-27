Alberto Fernández fue a los tribunales de Comodoro Py a ratificar una denuncia contra la madre de Fabiola Yañez

Alberto Fernández volvió este mediodía a los tribunales federales de Comodoro Py para ratificar y ampliar la denuncia por falso testimonio que promueve contra la madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, sin el aval fiscal.

Verdugo fue una de las testigos que declaró en la causa por violencia de género, donde el expresidente está procesado por los delitos de lesiones leves y lesiones graves contra Yañez y a la espera de que el caso sea elevado a juicio oral.

En su declaración, la madre de la ex primera dama complicó al expresidente al asegurar haber presenciado cómo Fernández ejercía violencia física contra Fabiola.

En una maniobra que en los tribunales fue leída como parte de su estrategia de defensa, Fernández la denunció por el delito de falso testimonio, en noviembre.

Ese nuevo expediente cayó en el Juzgado de Ariel Lijo, que cerró el caso a instancias del fiscal Ramiro González, quien también instruyó el tramo principal del caso.

Pero Fernández apeló el archivo y los jueces de la Sala II de la Cámara Federal lo respaldaron, al sostener, sin diferencias, que la causa podía mantenerse a flote solo con el impulso de la querella, es decir, el de Fernández.

Entre las medidas de prueba que solicitó como querellante, el expresidente pidió ratificar la denuncia y declarar hoy ante el juez Lijo, explicaron fuentes al tanto del caso.

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo ricardo-pristupluk-11511

Precedido por un gran operativo policial, que aseguró el tercer piso del edificio con una veintena de efectivos, el exjefe de Estado llegó a los tribunales minutos antes de las 12:30 y estuvo por casi una hora en el Juzgado Federal Número 4.

“Por el otro lado”, indicaban con cortesía las oficiales que mantuvieron bloqueado el acceso a dos de los cuatro ascensores del hall, a la espera de que el expresidente saliera de declarar.

El testimonio de Verdugo

En su declaración de septiembre, Verdugo Yañez afirmó haber visto cómo el expresidente empujó a su hija mientras esta transitaba el octavo mes de embarazo, en marzo de 2022. “Vi cuando Alberto la sacaba de los brazos, la zamarreó, la tiró frente a la puerta del ascensor”, dijo Verdugo. “Acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera”, reconstruyó que Fernández le espetó.

“Se suscitaban peleas entre ellos siempre y ella llegaba a la casa de huéspedes a cualquier hora de la madrugada con la cara hinchada o con un ‘bife’ recién puesto… Una vez llegó con 4 dedos marcados en la cara”, describió la mujer.

Su testimonio fue una de las pruebas que el juez Julián Ercolini sopesó para, a pedido del fiscal González, procesar al expresidente por el delito de lesiones leves y graves y amenazas coactivas en febrero de este año. Luego, la Cámara Federal, por mayoría, desestimó los argumentos planteados por Fernández y confirmó el procesamiento.