Fernández habló al mismo tiempo que Massa: el Presidente se mostró con Scioli y el ministro, con el Chiqui Tapia

escuchar

En medio de una interna oficialista enardecida, esta mañana coincidieron dos actos a la misma hora que dejaron en evidencia el momento que atraviesa la coalición, en la previa del cierre de listas. El presidente Alberto Fernández llegó cerca del mediodía a la sede de Whirpool en Pilar para participar de la primera exportación de la planta hacia Brasil. Lo acompañó el embajador en ese país, Daniel Scioli, también precandidato del Frente de Todos a la Casa Rosada, quien estuvo sentado en primera fila y fue enfocado varias veces por la transmisión oficial. No se presentó ahí el intendente kirchnerista Federico Achával.

Mientras tanto, en Escobar, el ministro de Economía, Sergio Massa, -quien también aparece como un posible postulante- anunciaba mejoras en las escalas para el monotributo junto al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk. En ese acto estaba también el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien no solo habló desde el atril, sino que también llevó la Copa Mundial que la selección argentina ganó en Qatar, el año pasado.

Al Presidente lo acompañaron sus funcionarios de extrema confianza. En la mesa principal se mostró el canciller Santiago Cafiero y en la primera hilera de sillas se lo vio también al secretario General, Julio Vitobello. Fueron solo dos filas ocupadas por representantes empresariales y de la Casa Rosada. El resto las completaron los trabajadores de la firma.

“En estos cuatro años hemos hecho mucho, soy tan consciente como ustedes de todo lo que falta por hacer, pero no retrocedamos o volvamos para atrás. Sigamos con esto”, pidió Fernández ante ellos, de cara a las elecciones de este año, y acotó. “No bajen los brazos, están en una empresa que debe inspirarlos. No vuelvan para atrás, apuesten al futuro. Como dice el Flaco Spinetta: ‘Mañana siempre es mejor’”.

Asimismo, en el resto de su discurso, ponderó las medidas que tomó su gestión, sobre todo vinculadas a lo económico durante la pandemia de Covid-19. “Para mi sorpresa me encontré que en Whirpool no solo están haciendo el lavarropas para exportar a Brasil y para el mercado interno. Sino que además están produciendo cocinas y que están pensando en producir aires acondicionados. Todo esto empezó en un tiempo muy difícil, donde la pandemia todavía nos prohibía muchas cosas y todo parecía que iba a ser imposible. Pensábamos que la recuperación iba a ser muy lenta y que tal vez no llegaríamos a verla, pero no pasó eso”, dijo el Presidente. También aseguró que la Argentina creció 16 puntos los últimos dos años y que se acumularon 32 meses de creación de empleo registrado.

El acto de Massa con Tapia

Por su parte, el ministro de Economía anunció medidas de alivio fiscal para monotributistas, vinculadas a las escalas vigentes, así como a créditos con garantía del Estado. La puesta se dio en el acto de inauguración de la tercera edición de Expo Escobar, en el partido bonaerense homónimo.

Las nuevas escalas comenzarán a regir desde julio, mes en el que los monotributistas deberán recategorizarse. Así, Massa habló de la importancia del desarrollo tecnológico y de los jóvenes programadores, y anunció que el impulso del “monotributo tecnológico que los blanquea y les permite exportar sus servicios sin andar siendo clandestinos”. Además, señaló: “Subimos el 41% la base imponible para beneficiar a todos los monotributistas, más de 5 millones”.

Por último, dijo que para quienes trabajen bajo esta modalidad se formalizará una nueva línea de créditos a tasa subsidiada a dos años de plazo. “1 millón 40 mil monotributistas van a poder acceder a créditos a tasa fija, del 43%, subsidiada por el Estado nacional, sin requisito bancario para capital de trabajo”, detalló.

Momento “Tapia”

En el discurso lo mencionó a “Chiqui”. Dijo que son amigos, que se mensajeaban en momentos en los que se desarrollaba el Mundial en Qatar, “especialmente después del primer partido, cuando la selección nacional comenzó a recibir algunas críticas”.

Tras usar varias veces la figura de Tapia para comparar “el desarrollo productivo” en Escobar y el equipo económico de la Nación con “la garra que puso la selección nacional” a pesar de esos cuestionamientos, Massa arengó, para finalizar su discurso: “Los argentinos somos capaces, como lo demostraron los amigos que fueron allá lejos a Qatar; que apretaron los dientes y que cuando arreciaron las críticas, se las bancaron y salieron adelante. Nosotros también nos la bancamos y vamos a sacar adelante a la Argentina”.

Sergio Massa y Chiqui Tapia durante el acto en Escobar

Cuando la locutora oficial se disponía a cerrar el acto, Massa volvió al atril. “No, pará, pará, pará. Antes de inaugurar. El que nos trajo la Copa, que salude, che”, dijo el ministro para presentar a Tapia, a quien palmeó en la espalda.

“Estoy en representación del fútbol argentino y de un amigo, del presidente del Club Armenio. No solo somos vecinos porque estamos en Escobar y Cardales, donde vivo, sino porque muchos de los que producen están muy cerca de un club que representa mucho para mi familia, Barracas Central. El Mercado de las Flores... Somos doblemente vecinos”, introdujo el presidente de la AFA.

“Simplemente decirles que nosotros o quien les habla quizás fue una pequeña herramienta para el logro deportivo que los argentinos y argentinas querían. Este campeonato lo han ganado jugadores, cuerpo técnico. Todos les debemos parte de la emoción de sentirnos orgullosos, ver cómo defendieron la camiseta. Gracias por dejarme venir a saludar”, agregó “Chiqui”, quien reconoció que con Massa acordaron “muchos temas”, como el Mundial Sub 20.

LA NACION