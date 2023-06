Quién es José Luis Espert, el economista que coqueteó con Milei y ahora será la pata liberal de Juntos por el Cambio

escuchar

El economista liberal José Luis Espert finalmente se incorporó a las filas de Juntos por el Cambio. Así lo anunciaron este jueves tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich a través de sus redes sociales, tras semanas de deliberaciones entre los referentes de los principales socios del espacio. Sin embargo, lejos de ser un recién llegado, el dirigente de Avanza Libertad, que hace un mes confirmó su deseo de ir por la presidencia, ya lleva varios años en el escenario político nacional.

“En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país”, dijo Espert durante el lanzamiento de su virtual precandidatura presidencial, en la Feria del Libro. De concretarse su postulación, no sería algo desconocido para él: hace cuatro años, el actual diputado nacional fue, junto a Juan José Gómez Centurión, uno de los dos representante del espectro liberal en las elecciones de 2019.

Su discurso potente contra el déficit fiscal y los desmanejos económicos del gobierno lo transformaron en un protagonista de los programas políticos de la televisión, aunque sin el histrionismo que siempre caracterizó a Javier Milei.

La fórmula del sector en 2019: Espert-Luis Rosales

Aquel año, sin embargo, el resultado de su debut estuvo lejos de acompañarlo: Espert apenas arañó un 1,47% de los votos y quedó en el sexto lugar, una performance incluso más magra que la que había conseguido en las PASO. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, donde se preveía un mejor desempeño en relación al resto del país debido a su amplio grado de conocimiento público, el candidato del entonces Frente Unite por la Libertad y la Dignidad cosechó apenas el 1,9% de los votos.

Sin embargo, Espert no se daría por vencido y en 2021 volvió a la carga. En enero de ese año, se mostró junto a Javier Milei en Mar del Plata para anunciar la creación del Frente Avanza Libertad. “Los argentinos debemos buscar soluciones en otra gente nueva, como nosotros, la otra política ya fracasó”, decía, por entonces, el economista. No obstante, sus coqueteos con Juntos por el Cambio llevaron a que su sociedad con el libertario, que en julio inscribiría a la fuerza La Libertad Avanza para competir en territorio porteño, acabara por enfriarse.

Milei y Espert Mauro V. Rizzi - LA NACION

Ya por entonces, tanto Larreta como Bullrich, que protagonizaban chispazos por el armado de las listas, dejaron de lado sus diferencias por unas horas para negociar un acuerdo con Espert. Se hablaba de que el economista podía llegar a competir con lista propia en las primarias de septiembre de ese año, bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. Pero los acercamientos que se ensayaron fracasaron y quien sí ingresó en 2021 a la principal alianza opositora fue Ricardo López Murphy.

El frustrado ingreso de Espert a Juntos por el Cambio fue atribuido a la intransigencia del radicalismo bonaerense que exigía un piso muy alto para que el economista pudiera incorporar sus postulantes a la lista de legisladores. Algunos lo acusaron de ser funcional al kirchnerismo por dividir el voto opositor.

Finalmente, tras varios idas y vueltas, Espert terminó por inscribir una candidatura a diputado nacional para competir en las legislativas bonaerenses de ese año. A diferencia de su magro desempeño de 2019, esta vez el economista logró un 7,5% de los votos, un porcentaje que lo depositó en la Cámara baja junto a su compañera de boleta Carolina Píparo, que había sorprendido al abandonar Juntos por el Cambio un día antes al cierre de listas.

José Luís Espert: "Hicimos Historia en la provincia de Buenos Aires".

“La libertad ha hecho una de las mejores elecciones democráticas para legisladores. Hemos casi duplicado la cantidad de votos que conseguimos en las PASO. Y hemos multiplicado por seis los que sacamos en 2019″, celebraba Espert en su bunker de campaña. En ese discurso, agradeció a los ciudadanos “bonaerenses que confiaron”. Y dirigiéndose a ellos, aseguró: “Vamos a volver a romper otro récord en el 2023″. Un augurio que, dos años después y con su figura flamantemente incorporada a Juntos por el Cambio, parece adquirir otro significado.

En el camino, perdió apoyos en la provincia, con un caso en particular que fue justamente el de Carolina Píparo, quien en abril pasado decidió abrirse del bloque de Espert y pasarse a las filas de Milei.

Desde entonces Espert reforzó sus esfuerzos por incorporarse a Juntos por el Cambio en calidad de candidato a presidente, una idea que seducía a Rodríguez Larreta, pero generaba resistencias de Patricia Bullrich por entender que se trataba de un competidor directo.

