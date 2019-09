Crédito: Twitter

21 de septiembre de 2019 • 21:39

A poco más de un mes de las elecciones, el candidato a presidente Alberto Fernández compartió un nuevo spot de campaña en las redes sociales, en el que invitó a " poner a la Argentina de pie".

"Todos y todas, con todas nuestras manos, vamos a poner a la Argentina de pie", escribió junto a un video de 48 segundos. El nuevo spot consiste de una serie de imágenes de Fernández tomado de la mano con distintas personas. Al final, también se la ve unos segundos a Cristina Kirchner y se lee la consigna: "Alberto y Cristina. Argentina de pie".

Mientras se suceden estas imágenes, en voz en off, el candidato por el Frente de Todos enumera una serie de "acuerdos" hechos entre "todos" los argentinos -"los que producen y los que trabajan, la industria y el campo"- y resalta: "Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo".

De esta manera, Fernández dice: "Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del Presidente es que todos los argentinos tengan el suyo, que las deudas se pagan pero no a costa de más sufrimiento de la gente, que si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos siempre defenderemos a los jubilados, que nuestros hijos tienen que estar en la escuela y que comer no puede ser un privilegio, que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas".