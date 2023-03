Alberto Fernández le envió un dardo a Mauricio Macri en la previa del 24 de Marzo

escuchar

Desde el excentro clandestino de detención de Campo de Mayo, en el partido bonaerense de San Miguel, adonde fue a inaugurar un nuevo espacio para la memoria, el presidente Alberto Fernández envió un dardo al exmandatario Mauricio Macri por sus dichos de esta semana en Rosario. “Hay quienes aún hoy piensan que los derechos humanos son un negocio”, deslizó Fernández en la previa del 24 de Marzo y luego de que el referente de Pro se manifestara en ese sentido cuando fue a la ciudad del Monumento a la Bandera a presentar su libro Para qué, el lunes pasado.

“Vivimos la tragedia de esa dictadura tan cruel, que pudo hacer todo lo que hizo por muchas causas. En gran medida por la complacencia de la sociedad, de los medios que no hicieron mea culpa, porque tuvieron los jueces que avalaban las barrabasadas y atrocidades que hacían. Todo esto me parece que es lo que este sitio de la memoria nos obliga a reflexionar, para decir nunca más”, reflexionó Fernández, escoltado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Dijo, también, que el “nunca más” se debe convertir en un compromiso “moral y ético” y fue en ese momento cuando indicó: “Hoy en la Argentina hay quienes cuestionan si lo que estamos viendo [en Campo de Mayo] es verdad. Porque aún hoy piensan que los derechos humanos son un negocio de alguien. Pero las cámaras no tendrían que enfocarme a mí, sino a estos aviones de los que tiraban hombres y mujeres al mar como método de eliminación física. Ahí los tienen, esto no es una publicidad, no es una mentira”.

Así reaccionó aunque sin nombrarlo a la frase que Macri, quien este semana en Rosario había dicho que él respeta “los derechos humanos del siglo XXI” y “que la gente tenga acceso a las oportunidades”. Bajo esa postura, entonces marcó: “Esos son los derechos por los que tenemos que pelear, no lo que yo llamé ‘el curro de los derechos humanos’ de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que vivimos, que hemos condenado, pero que no es la agenda de hoy; la agenda de hoy es defender los derechos de los chicos que nacen y no tienen acceso a igualdad de oportunidades”.

Enfático en su recuerdo de los años del expresidente Néstor Kirchner -remarcó una frase de él: “Alberto, probamos con el olvido y no funcionó; probamos con el perdón y tampoco funcionó; probemos con la Justicia, es la hora de la Justicia”-, Fernández también rememoró el primer juicio a los genocidas y dijo que ahora las condenas a los represores no son tapa de los diarios porque los argentinos entendieron que deben estar presos, lo que demuestra “cuánto avanzamos”.

“Si algo nos movilizó a pesar de las leyes de indulto, de los fallo del 2x1, fue precisamente la búsqueda de la verdad y de la justicia”, destacó el Presidente, que volvió a contrastar: “Aún así están los que quieren que ese tiempo se olvide y hubieran preferido hacer en este sitio un lugar de recreación, de cuidado del medioambiente. La mejor forma de cuidar el medioambiente es en una sociedad que vive en paz con la justicia, que recupera la paz con la justicia y que puede estar en un lugar tan aciago, pero con la tranquilidad espiritual de que nuestras consignas y nuestra búsqueda se mantienen inalterables, sabiendo que cada 24 de marzo podemos tener muchas diferencias en la política, pero la inmensa mayoría de los argentinos se abraza y marcha, y sigue reclamando verdad y justicia”.

Para cerrar su discurso, el Presidente expresó: “47 años después somos una sociedad mejor, la sociedad que busca la verdad, la justicia, que no esconde la barbarie, que no convive con los asesinos, que rinde culto a las víctimas. Esa es la mejor sociedad. Sigamos construyendo en cada rincón de la patria donde un argentino vivió la tragedia de verse sometido a manos de asesinos genocidas”.

LA NACION