Alberto Fernández le respondió a Macri por el "dedito acusador": "Que se dedique a gobernar" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Gabriel Sued SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2019 • 13:11

Antes de partir hacia Rosario, Alberto Fernández desayunó con su equipo e hizo una lectura favorable de su desempeño en el debate de anoche. "Quedó claro lo peligroso que es tener un presidente coacheado. Le dije que mentía y no se pudo recuperar", dijo, el lobby del hotel de ATE, en las afueras de la ciudad de Santa Fe.

En sintonía con las lecturas positivas que hizo anoche su equipo de campaña, el candidato del Frente de Todos consideró que cumplió con el objetivo que se había trazado: hablarle a su propio electorado, para mantener la ventaja de cara al 27 de octubre, que, según dicen en su entorno, supera los 20 puntos.

"Yo no acusé a nadie. Si Macri se quedó con lo del dedo quiere decir que no entendió nada", dijo ante la guardia de prensa que lo esperaba a la salida del hotel. Había dicho lo mismo ante los suyos. "Si me acusan de cancherear están reconociendo que perdió como en la guerra", le dijo a Juan Manuel Olmos y Guillermo Chávez, dos de los dirigentes que desayunaron con él. Anoche cenó con todo su equipo y los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

Pese a que sigue disgustado por tener que participar de un debate que considera inútil, ya tiene la cabeza puesta en el segundo, a realizarse el domingo en la Facultad de Derecho de la UBA. Entiende que será un desafío distinto, porque la economía, el punto más débil del Gobierno, no estará en agenda y porque Macri concentrará sus dardos en las acusaciones de corrupción.

"No tengo ningún problema en hablar de eso. Le diría a Macri que por suerte mi padre no fue un corrupto, como dijo él sobre el suyo", ensayó argumentos, minutos antes de partir hacia Rosario. Lo escuchaba Juan Courel, jefe de comunicación de la campaña.

El candidato compartirá hoy actividades con María Eugenia Bielsa; Jorge Capitanich, gobernador electo de Chaco, e intendentes de todo el país. Abre el foro de ciudades Juan Zabaleta, jefe comunal de Hurlingham. El jueves, Fernández encabezará un acto en La Pampa, por el Día de la Lealtad, en el que será su reencuentro público con Cristina Kirchner. Volverán a verse para el cierre de la campaña, previsto para el miércoles o el jueves de la semana que viene, posiblemente en Mar del Plata.

"Que deje de hacer campaña"

El exfuncionario y candidato a presidente del Frente de Todos reiteró su preocupación por la crisis y el nivel de reservas del Banco Central. "Lo que quiero es que no siga complicando el escenario. Con el tema de las reservas ya estoy resignado, festejo si pierde 100 millones de dólares diarios, porque la incapacidad para controlarlas es asombrosa. Lo único que le pedí una vez es que cuidara las reservas, parece que lo hace a propósito", remarcó.

Fernández volvió a responsabilizar a Macri por la crisis económica y le pidió que "deje de hacer campaña y se dedique a gobernar".

"Con que deje de hacer daño y de tomar medidas que lastiman a la economía y a la Argentina, a nosotros nos alcanza. Espero que deje de hacer campaña, que pare con las caravanas y se meta un ratito en el despacho de Casa Rosada para gobernar", lanzó.

Cruces 03:31

Video