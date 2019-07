Alberto Fernández apuntó contra Lousteau 01:27

Video

Federico Malvasio 30 de julio de 2019 • 14:00

PARANÁ.- El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a defender su posición respecto a utilizar el dinero que se paga por los intereses de letras de liquidez del Banco Central (Leliq), para que los jubilados del PAMI tengan medicamentos gratis. El exjefe de Gabinete, tomó el guante de las críticas oficialistas que recibió y apuntó a su excompañero durante el kirchnerismo, Martín Lousteau.

"El gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía esté bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a Martín Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía", dijo esta mañana en una conferencia de prensa durante una visita a Entre Ríos.

La crítica hacia el candidato a senador porteño no se detuvo ahí. "Se pasó diciendo que las Lebac y las Leliq era deuda cuasi fiscal y ahora parece que no", señaló Fernández, y agregó: "Yo estoy contando esto a los argentinos. Ahí se ve la debilidad que tiene el sistema. Uno lo cuenta y todo cruje".

"La economía está muy mal. No hay un sólo indicador que esté bien", continuó, para cuestionar al gobierno de Mauricio Macri: "Se enojan porque se lo cuento a la gente, le advierto a la gente lo que se están llevando los bancos, que es dinero que podría estar en la gente", continuó.

Fernández rebatió a quienes "dicen que las Leliq no suponen emisión". "El día que te quieran cobrar las Leliq vas a tener que emitir para pagar todo esto. El día que no te renueven las Leliq te vas a tener que hacer cargo", respondió ante una pregunta de LA NACIÓN.

El ex jefe de gabinete brindó la conferencia de prensa en el Centro Provincial de Convenciones. Estuvo acompañado por el gobernador Gustavo Bordet y los candidatos del Frente de Todos por Entre Ríos Edgardo Kueider y Stefanía Cora, para el Senado; y Marcelo Casaretto y Blanca Osuna, para la Cámara de Diputados.

Dólar subvaluado

En otro momento del encuentro con los periodistas, Fernández advirtió sobre "el sistema de la especulación financiera" que va en desmedro "de la producción, el trabajo y el futuro argentino". Y añadió: "La cosecha no se liquida porque el dólar está subvaluado. Yo digo estas cosas y quien me responde es el FMI. Hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Nos vamos entendiendo. Yo critico a Macri y me contesta el Fondo", resumió.

Bordet fue quien abrió la conferencia. Expuso el criterio que ha impulsado Fernández para sellar acuerdos previos con los gobernadores en el marco de la campaña.

"Venimos trabajando hace mucho tiempo. Antes de que fuera candidato. Tenemos internalizadas las necesidades de la provincia y cuál es el aporte que puede hacer Entre Ríos al sistema federal. Tenemos la oportunidad de tener un presidente que nos acompañe en este proceso de desarrollo", dijo el mandatario entrerriano y mencionó "tres grandes ejes: un sistema de puertos integrado, una nueva matriz energética y un sistema vial primario, secundario, terciario, que garantice competitividad. Eso conversé con Alberto que me pidió dos ejes más para firmar este compromiso". El candidato asentía.

"Debemos integrar todo el país, esta región centro tiene mucho para dar. Son provincias muy importantes que no se pueden descuidar. Tenemos que prestarles mucha atención", completó Fernández y reiteró la idea del "scrum entre los gobernadores y el presidente porque esta Argentina concentrada en Buenos Aires ha dañado a todos".

Por la tarde los espera un encuentro con jóvenes en el Club Paracao de Paraná y una visita a un importante laboratorio, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad.