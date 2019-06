El precandidato a presidente del Frente de Todos dijo que la agrupación de Máximo Kirchner "ha cedido en esta elección"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2019 • 18:27

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández , buscó hoy relativizar el dominio de La Cámpora en la definición de los candidatos a legisladores, que generó malestar en diferentes sectores del peronismo: dijo que la agrupación juvenil "cedió" lugares y que los análisis que sostienen lo contrario son "lecturas mal intencionadas".

En declaraciones al programa Antes y Después, que conducen Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz por La Once Diez, Fernández dijo tener "la tranquilidad" de que él armará el gobierno, en referencia a la influencia de Cristina Kirchner en todas las definiciones electorales del kirchnerismo.

Frente a la pregunta sobre qué criterio predominaría si él y la expresidenta tuvieran diferencias, Fernández contestó: "El mío, obviamente"

"Yo nunca hice lo que los otros quisieron, hice lo que siempre creí. A veces me equivoqué. Tengo mi propia autonomía, mis propios criterios. Yo respeto a todos, escucho a todos, pero si tengo una responsabilidad, la responsabilidad es mía, la decisión es mía y yo resuelvo", enfatizó.

Alberto Fernández dijo que él armará su gobierno Crédito: Unidad Ciudadana

A la vez, Fernández aseguró que tiene "miradas respecto de muchas cosas que son distintas a las de Cristina". "Sabe que tengo mi personalidad y defiendo mis posiciones. No soy alguien que se somete", aseveró el candidato.

¿Copó La Cámpora?

En cuanto al armado de las listas legislativas, Alberto Fernández consideró que "son lecturas muy mal intencionadas" las que plantean que La Cámpora se quedó con demasiados lugares y remarcó que "La Cámpora ha cedido en esta elección", ya que "tendrá en el próximo período legislativo la mitad de los diputados que hoy tiene". Además, explicó que a diferencia de su futuro gabinete, "el armado de la lista de legisladores está a cargo de la política, no de los presidentes".

Asimismo, le restó importancia al hecho de que tanto Felipe Solá como Daniel Scioli no integren las listas.

"Escucho a Kicillof y a Nielsen"

En relación a la economía, Fernández enfatizó que tiene en cuenta tanto las ideas de Axel Kicillof como las de Guillermo Nielsen, pero resaltó especialmente las del secretario de Finanzas para temas de deuda externa: "Escucho a Axel y también lo escucho a Nielsen. En algunas cosas estoy más cerca del pensamiento de Nielsen y en otras estoy más cerca del pensamiento de Axel. Si vos me preguntás por el problema de la deuda, le presto mucha atención a Nielsen".

Al mismo tiempo, se definió como un "abanderado del superávit fiscal", ya que "nadie seriamente piensa que se puede vivir con déficit fiscal", y recordó que "yo fui el Jefe de Gabinete cuando hubo cinco años consecutivos con superávit fiscal".

Por otro lado, Fernández aseguró que "siempre" fue "crítico de la ley de Medios". "A esta altura ya todos deben haber aprendido de que los medios no tienen el peso que algunos le asignan", ya que "si eso fuera cierto, Cristina no tendría el nivel de adhesión que tiene". Y se diferenció del enfrentamiento con el Grupo Clarín que mantuvo Cristina Fernández. "Clarín es solo un medio, no tiene más trascendencia que eso", definió.