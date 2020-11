Alberto Fernández Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2020 • 10:28

El presidente Alberto Fernández negó que esté distanciado de Cristina Kirchner, aunque reconoció que pueden tener "visiones diferentes" sobre el rumbo de la gestión.

El mandatario dijo que no se siente "atacado" por la vicepresidenta y rechazó que "la institucionalidad esté en riesgo", como advirtió la líder de la CC y referente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió.

"No estoy siendo atacado por Cristina, de ningún modo. La relación con la vicepresidenta está perfecta. No me siento atacado en nada por ella", sostuvo en diálogo con la radio Futurock.

"Podemos tener visiones diferentes, pero las conversamos y punto. Tiene que ver con lo cotidiano de una gestión. Nada más", apuntó. "Carrió intenta crear un escenario para sembrar dudas. Espero que no las siembre", afirmó.

Además, ratificó su respaldo al juez Daniel Rafecas para ocupar el puesto de procurador general de la Nación: "Es el mejor candidato que puede existir". Destacó destacó la "calidad técnica absoluta" y las "condiciones morales indiscutibles" del magistrado.

Fernández volvió a reclamar que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma judicial que impulsa su gobierno. "No puedo entender por qué no tratan la reforma judicial. Ayer lo hablé con Máximo (Kirchner) para ver cómo avanzamos con eso. Esa ley no busca la impunidad de nadie, aseguró.

Durante la entrevista, el jefe del Estado renovó su apoyo al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. "Tengo confianza en que ellos saben entenderse para trabajar juntos", señaló.

Fernández dijo que es un "obsesivo del equilibrio fiscal" y negó que su administración lleve adelante un ajuste de las cuentas públicas. "Para los que hablan de ajuste, les recomiendo que lean el Presupuesto. Lo único que baja son los intereses que pagar a los acreedores", reiteró.

Respecto del impuesto a las grandes fortunas, que obtuvo ayer media sanción en Diputados, el jefe del Estado remarcó que "lo único que se espera es un gesto de solidaridad" de los grandes empresarios.

"Sería valiosísimo que un día se pusiera esos 9.000 nombres en una placa recordatoria que diga que esos hombres en la pandemia ayudaron al país a salir adelante", indicó.

Por otro lado, el Presidente ratificó que "sobre fines de diciembre" el país va a "contar con la vacuna rusa" contra el coronavirus y reiteró que entre los meses de enero y febrero podrán ser vacunadas unas 10 millones de personas.

"Nuestra idea es vacunar a 10 millones de personas entre enero y febrero y eso nos dejaría llegar a marzo en una situación mucho más tranquila", aseveró.

Fernández destacó que "10 millones de personas serán vacunadas entre enero y febrero", lo que representa el "23 por ciento de la población", un aspecto que juzgó clave para evitar una eventual segunda ola de contagios el año próximo.

Conforme a los criterios de Más información