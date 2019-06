Alberto Fernández propondrá crear el "Ministerio de la Mujer"

Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Fernández asegura que daría un fuerte impulso a las políticas de género y considera para esa tarea a Victoria Donda; también impulsaría la despenalización del aborto

30 de junio de 2019

Lo hacen todos los presidentes. Si llega a la Casa Rosada, Alberto Fernández modificará la ley de ministerios. Todavía no tiene decidido cuántas carteras tendrá, pero ya tomó dos definiciones importantes: repondrán los ministerios de Trabajo y de Salud, y creará el "Ministerio de la Mujer".

La medida es, según la imagina el precandidato, una herramienta para dar un fuerte impulso a las políticas de género. "Le daría mucha importancia a la mujer. La Argentina está viviendo un momento único, formidable", explica sobre los motivos para la creación del ministerio. "La Argentina sigue viviendo situaciones como femicidios, violencia de género, discriminación contra las mujeres a la hora de emplearlas. Es necesario que terminemos con eso porque nos vuelve a una Argentina medieval. No puede ser que en el siglo XXI estemos con este tema", agrega.

Si bien todavía no está confirmado, Fernández piensa para ese cargo a la diputada Victoria Donda , promotora de la legalización del aborto . Los dos hablaron del tema durante el cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires, en el que Donda quedó cuarta en la boleta para la Cámara de Diputados. También le gustaría que participara la socióloga Dora Barrancos, segunda en la lista porteña para el Senado. "Sería un ministerio con mucha gente que colabore en este sentido. Una articulación de todas las políticas públicas que tenga presente el tema mujer. Hay que hacerlo entre todas y todos. Acá cambió el orden en el que habitualmente me sale. ¡Y todes!", señala, entre risas.

En paralelo a la creación de ese ministerio, Fernández impulsará la despenalización del aborto, como paso previo a la legalización de la práctica.

"Creo que podemos ir avanzando en algunos puntos para no empezar tan rápidamente con el tema de la legalización. Una forma es terminar con la penalización del aborto. Y para los que dicen que no sirve para nada, no es así, sirve para mucho, porque ahí deja de ser clandestino el aborto, entonces es más fácil tener un control sobre la salud de la mujer", dice.

"Lo haría inmediatamente, como paso previo a la legalización, porque ya nadie discute la penalización del aborto. No hay en la Argentina una condena a una mujer que haya abortado, se condenó a médicos. Lo que hay que hacer es terminar con esa ficción", agrega.