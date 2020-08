El mandatario salió al cruce de quienes sostienen que la reforma judicial es para lograr la impunidad de la vicepresidenta Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 11:40

En el debate público sobre la reforma judicial que impulsa el oficialismo son varias las críticas de la oposición y que trabarían que se avance con el proyecto tal y como está. Esta mañana, el presidente Alberto Fernández se refirió particularmente a quienes dicen que con la iniciativa se busca la impunidad de la vicepresidenta. "No encuentro en qué beneficia a Cristina [Kirchner]", dijo el mandatario.

En diálogo con Futurock, Fernández habló sobre el rechazo de Juntos por el Cambio a tratar la reforma judicial de manera remota, como viene funcionando el Congreso hasta ahora: "Un día que hacemos una propuesta seria con un proyecto global, deciden no discutirla porque no les gusta una condición que no tiene nada que ver con esta ley. Yo estoy asombrado porque la Argentina necesita tener una Justicia que funcione bien".

A su vez, se refirió a las críticas de la oposición que sugieren que el Frente de Todos no quiere realizar modificaciones al proyecto. El Presidente se mostró abierto a los cambios y dijo: "Me parece que es un proyecto que a lo mejor es mejorable, yo no soy un negado en ese sentido. Lo que me parece insólito es que no lo quieran tratar".

Entonces se refirió puntualmente al cuestionamiento sobre el presunto beneficio que obtendría la expresidenta si el proyecto avanza. "Si alguien se beneficia con este proyecto es precisamente el gobierno que dejó el poder porque con el proyecto les garantizo que nadie pueda hacer con ellos lo que hicieron hasta ahora con los otros. Deberían estar agradecidos de que yo diga que no quiero más detenciones arbitrarias, que no quiero más manipulación de jueces. Incomprensiblemente dicen que eso es manipular la justicia".

Y agregó: "Es insólito. Dicen que esto es para beneficiar a Cristina. No tengo la menor idea en qué la beneficia. Releo y no encuentro en qué la beneficia".

Una de las mayores críticas al Gobierno es que uno de los abogados de la vicepresidenta, Carlos Berladi , integra la comisión de 11 expertos que asesoran al Presidente sobre la eventual reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

"Quiero aclarar que conozco a Beraldi hace más de 30 años. Es un abogado extraordinario y académicamente muy reconocido. En el año 2003, cuando pensamos con Gustavo Béliz reformar la Justicia Federal y no lo logramos, llamamos a dos personas para que nos ayudaran. Eran Beraldi y [León Carlos] Arslanián", dijo Fernández.

Aborto

El mandatario también se refirió al envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso. "Es un tema que tenemos que resolver", respondió Fernández, consultado sobre las especulaciones que ayer afirmaban que el Gobierno había postergado el tratamiento hasta el año próximo por la situación sanitaria a causa del coronavirus.

"Tengo muy en claro que cualquier argumento sirve para dividir a la sociedad en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia", dijo el mandatario.

Si bien aseguraron que el Gobierno ya tiene lista su propuesta, surgen las dudas sobre cuándo se dará inicio al tratamiento en el Congreso. "Es una convicción que yo tengo y lo voy a mandar tan pronto como pueda", insistió en relación al proyecto que tiene elaborado el Poder Ejecutivo.