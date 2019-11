El presidente electo junto al exmandatario Crédito: Frente de Todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 17:50

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió hoy en sus oficinas al exmandatario y dirigente peronista Eduardo Duhalde. Tras el encuentro hubo elogios, referencias a la deuda externa y comparaciones con la crisis de 2001.

"Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer", dijo Fernández en Twitter. "Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más", agregó, en alusión al 2001.

El encuentro se produjo después de que Fernández, quien asume la presidencia en dos semanas, reafirmara ayer su estrategia para renegociar la deuda con el FMI. En declaraciones radiales, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner reclamó que le den más tiempo al país para pagar lo que debe y anticipó que no pedirá el envío de los 11.000 millones de dólares que restan del crédito con el organismo.

Cuando finalizó la reunión, el exgobernador bonaerense habló con la prensa en referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Cuando no se puede pagar, no se paga", sentenció.

"Ya saben que no podemos pagar. ¿O te creés que son zonzos los acreedores? No podemos. Y cuando no se puede, no se paga: es lo que me pasó a mí", recordó Duhalde.

"Un año y medio estuvimos discutiendo, nos decían que bajásemos las jubilaciones. Y después se arregló con una quita importante en 2003. Pero ese no es el problema de la Argentina: no es lo que debemos, sino que no producimos", agregó el exmandatario.

Al referirse al tono y temas abordados durante el encuentro con el presidente electo, el exgobernador bonaerense dijo, con humor: "Vengo de charlar un rato con el Alberto. Lo tengo cansado ya con WhatsApp".

"Vine a hablar de lo que hablamos siempre: de la necesidad de que un presidente argentino tenga ADN productivo. Que se ocupe del trabajo y la producción. Desgraciadamente la cultura se ha convertido en una cultura usurera y se olvidan del trabajo y la producción", remarcó sonriente.

Si bien le consultaron por la gestión del presidente Mauricio Macri, Duhalde se mostró reacio a dar una opinión y pidió "dedicarse a no pelear más".

"Ni con Macri ni con nadie. Cada uno tiene que hacer un aporte, y si no, serán traidores a la causa de la gente. Eso nos enseñó Europa", sentenció.

El encuentro se produjo en las oficinas de Fernández en Puerto Madero. Según fuentes de su entorno, durante el encuentro con Duhalde hablaron sobre la realidad de América Latina, la reactivación de la producción para los sectores medios de la economía, la posibilidad de dar tierras a los sectores más desprotegidos para generar trabajo y la necesidad de extender los plazos al encarar una negociación con el FMI.