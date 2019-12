Alberto Fernández habló de la intimidad de su familia y su intención de no tener custodia Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

El presidente electo Alberto Fernández habló de la declaración indagatoria de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner ante la Justicia pero, además, dedicó unos minutos a contar detalles de su estado de salud, de su vínculo con la gente cuando sale a la calle, de cómo fue el anuncio de su candidatura a sus familiares y sus cábalas en el fútbol.

Fernández, en diálogo con María O'Donnell y Andy Kusnetzoff por Radio Metro, ahondó en su estado de salud actual y hasta llegó a bromear por sus kilos demás.

"Hay quienes han observado sobrepeso", le consultaron desde el estudio y Fernández bromeó: "¡Qué feo! [Risas]. Les cuento, soy consciente de eso. Estuve cinco años y medio en la jefatura de Gabinete y es un ritmo muy grande. Nunca tuve un problema, pero al mes de salir se me genera un coágulo en el pulmón en el 2008".

Además, el presidente electo relató que se realiza estudios de control de manera frecuente. "Según los médicos, el problema [su afección en el pulmón] se manifestó porque bajó toda la adrenalina y el cuerpo quedó indefenso. Eso me quedó grabado y le presto atención a mi salud, me hago chequeos periódicamente. Estoy bien, salvo esta tos que, me dicen los médicos, es nerviosa", afirmó.

El exjefe de Gabinete se refirió, también, a la decisión de encabezar la fórmula presidencial y la definió como algo imprevisto. "Hago política desde los 14 años, todos soñamos con ser presidente. Confieso que esto fue muy imprevisto. No creo en los personalismos, pelear contra ellos me trajo muchos problemas, pero es lo que creo. Para mí la política es un hecho colectivo", señaló.

Cómo Fernández le contó a su familia que se postulaba a la Presidencia

En otro fragmento de la entrevista, Fernández recordó los momentos posteriores a enterarse que iba a ser candidato a Presidente.

"A veces te toca ser DT, otras jugar de dos, a veces de arquero y a veces jugar de Messi. Lo tomo como una responsabilidad más. Muchos años estudié la obra, leí el guion, y a veces toca ser el actor central. No me siento nervioso por eso", dijo.

Apenas culminada la reunión con Cristina Kirchner en la que le anunció la novedad, Fernández habló con su pareja Fabiola Yañez y, luego, se encontró con su hijo Estanislao.

" Salí de lo Cristina y la llamé a Fabiola. Se lo dije a ella porque, si bien hace tiempo está involucrada en cuestiones sociales, estar en política es un cambio muy grande. Le dije: 'te pido que te prepares porque toda la vida va a cambiar para vos, tenemos que estar entrenados para no confundirnos'". Ese diálogo -recordó- sucedió el miércoles por la noche. El sábado siguiente Cristina Kirchner anunció la fórmula con un video en su cuenta de Facebook

"A Estanislao se lo conté el viernes a la noche. Él pensaba que iba a ser candidato a diputado o a senador. Cuando le conté no lo podía creer. Despotricó diez minutos y ahí está, acompañando", dijo Fernández sobre la primera reacción de su hijo.

Fernández y su negativa a salir con custodios

El exjefe de Gabinete habló de la seguridad que rodea a un Presidente y criticó que alguna vez Néstor Kirchner haya perdido el contacto diario con la gente por la cantidad de custodios con los que se movía.

Fernández contó, como ejemplo, lo que le sucedió el fin de semana pasado: "El domingo salí a pasear a mis perros y no sabés la cantidad de gente que vino. Si tuviera seguridad, no me hubieran dejado sacar el perro, ni acercarme a la gente. Voy a hacer todo lo que pueda para no perder esa autonomía e independencia, quisiera no perder eso que dije antes. Cuando era jefe de Gabinete renuncié a mi custodia, y durante toda la jefatura manejé mi auto y me manejé solo sin custodia. Me sirvió porque parás a cargar nafta y escuchás lo que te dicen. Siempre la gente me habló con respeto".

Las cábalas de Fernández en los partidos de Argentinos Juniors

Fernández es hincha de Argentinos Juniors y su pasión por el fútbol es tan grande que adquirió una cábala cada vez que juega su equipo.

"Estoy contento con Argentinos. Voy a ser sincero: me invitaron al partido contra Newell's y contra Boca, pero ¿sabés por qué no estoy yendo? Por cábala. Lo miro con la misma locura que en la cancha, pero no voy porque no quiero arruinar la cábala".

"No tengo pensado renunciar", la alusión de Fernández a la serie Veep

Con respecto a su recomendación sobre la serie Veep, donde la vicepresidenta se queda con el cargo de mandataria, Fernández dijo: "Admitamos que esa vice nos es la que tenemos, la nuestra es enormemente capaz. No tengo pensado renunciar ni dejar mi cargo hasta el último día. Veep no me inspira semejante cosa, solo me hace reir", manifestó.