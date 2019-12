El presidente electo anunciará los nombres de sus funcionarios el viernes a las 18 Fuente: Archivo

El presidente electo Alberto Fernández confirmó hoy que los funcionarios de su gabinete "están todos elegidos" y que los presentará públicamente el viernes a las 18. "Van a ver que Cristina [Kirchner] no lo llenó de nombres propios", dijo.

"Cristina influyó lo mismo que cualquier persona de la que valoro su opinión. Sergio [Massa] también es alguien a quien valoro mucho y también escucho", dijo en una entrevista en Radio Metro.

Consultado sobre si los nombres de su gabinete son los que trascendieron, dijo: "Algunos son, otros no".

"Hay mucha representación del interior del país. Somos un frente, no somos una cooperativa. No es que todos tienen que tener un lugar, después el presidente va resolviendo de acuerdo a lo que el cree que es lo mejor. He escuchado a todos y he resuelto yo", explicó, sobre la distribución de cargos dentro de la coalición.

En ese sentido, indicó que Carlos Caserio -quien había trascendido como posible ministro de Transporte- "tuvo una larga charla con Cristina y eligió quedarse en el Senado". "No hay ningún problema. Es un gran compañero al que valoro enormemente", agregó.

"Esto es el Frente de Todos y busco que todos estén representados. Los que estén [en el gabinete] es gente que más allá de dónde vienen, gozan de mi confianza y de mi respeto intelectual", dijo.

Fernández aseguró además que mantiene contacto con el excandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, y dijo: "Es alguien a quien valoro mucho. No es del frente pero lo escucho mucho. En el gabinete no tendrá un cargo, no sé si algún día querrá sumarse al gobierno. Para mí sería un gusto".

Por último, se refirió a la declaración de Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal N°2, en la causa conocida como Vialidad, y rechazó que su aliada haya querido "involucrarlo" cuando dijo que el presupuesto de las obras públicas lo ejecutaba el jefe de Gabinete.