El presidente de la Nación cerró la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina

Después de pasar por el corazón productivo de Santa Fe, este mediodía, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cerró la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, en Quilmes, al finalizar la tarde. Puntualizó en el esfuerzo de la sociedad durante la pandemia y remarcó la necesidad de que esa experiencia sirva para "volver al mejor de los capitalismos" y para lograr que la Argentina crezca, en unidad.

En un guiño a los industriales presentes y tras conocerse que la pobreza alcanzó el 44,2%, según la UCA, refirió: "De la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes, se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. El Estado va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten y para generar las condiciones para que esos empresarios se arriesguen a producir, a dar empleo, a dar trabajo y a ganar, que es lo que corresponde. Si les va muy bien, el Estado cobrará más impuestos, mejor será".

Además, indicó: "Una vez pensemos como pensemos en la pandemia, hay un riesgo que corremos todos, agarrémonos de los brazos y marchemos juntos, dejemos de tirar cada uno la cuerda para otro lado, no sirvió para nada. De una vez por todas tenemos que avergonzarnos de la pobreza y sacar de la pobreza a ese 40% de argentinos que quedó sumido allí, en el medio de esta crisis".

En cuanto a la necesidad de que la Argentina vuelva "al mejor de los capitalismos", Fernández se refirió a ese que "se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar". Sobre ello, agregó: "En la Argentina: producir, exportar, generar recursos y que la Argentina crezca, todo eso mejorando la distribución del ingreso. Podemos y debemos hacerlo, es la obligación que tenemos como generación, después de haber soportado la pesadilla que soportamos y que pudimos despertarnos con el esfuerzo de todos. Hagamos esa Argentina, no depende de nada más que de nosotros".

"La Argentina se está recuperando"

Con una visión optimista, el Presidente dijo que "la Argentina se está recuperando" y que "empezó a moverse", pero aclaró: "El tema es cómo queremos que siga ese movimiento, si queremos que se mueva para repetir historias o este es un momento fundacional, y creo esto último. Debemos aprovechar para hacer otro país, ese país no nos permite más el debate de si la Argentina es agropecuaria o industrial, la Argentina es agropecuaria e industrial y necesitamos unir esfuerzos. Porque cuanto más valor la industria le agregue a lo que el agro genere, mejor nos va a ir".

Insistió con que "ahora las cosas parecen empezar a tomar otro rumbo", y en referencia con ello, dijo que cuando asumió, el pasado 10 de diciembre, soñaba con "girar el volante y llevar a la Argentina para otro lado". Entonces, expresó: "Este es el momento, esta es la ocasión. Empezamos a ver que la Argentina empezó a girar. La industria toda se está moviendo".

Fernández dijo que "gobernar la pandemia es administrar lo desconocido", pero sin embargo remarcó dos cuestiones en medio de la crisis: "Logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. No sé cuántas veces como sociedad fuimos capaces de enfrentar algo tan inesperado y poder llevar adelante el país como lo llevamos entre todos, no sé cuántas veces la historia argentina registra algo así".

El Presidente puntualizó en el esfuerzo colectivo, al decir que "en este contexto estamos en pie y la Argentina se recupera" y, además, enfatizó en la unidad: "¿Se dan cuenta lo que hicimos, lo que somos capaces de hacer cuando nos damos cuenta del riesgo que corremos y nos ponemos de acuerdo a trabajar juntos? Hemos hecho algo extraordinario como sociedad y no lo advertimos".

En esa misma línea, dijo: "Si somos conscientes de la dimensión histórica, seguramente podremos decir que hemos sido capaces de capear el temporal bastante bien. Venimos, entre 2016 y 2019, de capear la caída industrial más enorme que la historia argentina recuerda".

El Presidente comentó que "seremos recordados por la historia como la generación de la pandemia" y destacó las políticas públicas implementadas este año, como el ATP, el IFE y el refuerzo de la AUH y la Tarjeta Alimentar.

De cara al futuro, sostuvo que "el riesgo que se avecina es el de no crecer y no desarrollarnos" y, como en sus últimos discursos, marcó la necesidad de generar una "normalidad más justa, donde se distribuya mejor el ingreso y donde el ingreso no se concentre en pocos y la pobreza se distribuya en millones".

