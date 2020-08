Durante el anuncio de 15 obras de infraestructura ferroviaria, el presidente de la Nación dijo que "los usuarios del transporte público son los que más se exponen a la inseguridad" Crédito: Youtube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 17:56

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo presente desde Olivos durante la firma de convenios para la ejecución de 15 obras de infraestructura ferroviaria para los partidos de San Fernando, Escobar y Malvinas Argentinas. Convencido de la necesidad de extender la red de trenes a todo el país, el primer mandatario sostuvo que es importante que ese medio de transporte cuente con "condiciones adecuadas, horarios que se cumplan, comodidad y seguridad".

Fernández hizo hincapié sobre este último punto y anticipó que la semana que viene, junto al gobernador Axel Kicillof, anunciarán medidas en pos de mejorar la seguridad de los bonaerenses. "Los usuarios del transporte público son los que más se exponen a la inseguridad. Vamos a dar batalla contra la inseguridad, no queremos hacernos los distraídos si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivos, más seguridad en las calles", dijo el Presidente, quien indicó que la seguridad ciudadana "por momentos parece quebrarse".

El Presidente anticipó que la semana que viene, junto al gobernador Axel Kicillof, quien también estuvo presente en el anuncio de hoy, anunciarán medidas en pos de mejorar la seguridad de los bonaerenses Crédito: Youtube

A pesar de ello, se mostró "contento" con respecto a algunas variables económicas, ya que indicó: "La economía está empezando a recuperarse de un modo más rápido del que esperábamos". Además, sostuvo: "Estamos siendo atacados, nosotros y el mundo, por el flagelo de una pandemia y, sin embargo, los cinco primeros meses de este año fueron, en términos de trabajo, mejores que los cinco primeros meses del año anterior, donde ningún virus existía". En cuanto a ello, expresó que hubo dos pandemias: la económica, "que dejó el país que dejó en diciembre de 2019"; y la del virus, "esta pandemia que todavía la estamos peleando y enfrentando".

El presidente manifestó que el Estado "necesita convertirse en el motor del desarrollo" y puntualizó en la obra pública como "factor determinante" para movilizar la economía. "Para que la Argentina, de una vez y para siempre, se ponga de pie necesita de una presencia más activa del Estado. Cuando el Estado se ausenta ya conocemos los resultados: desaparecen camas y respiradores de los hospitales, desaparecen maestros y alumnos de las escuelas, todo se enflaquece, todo se debilita", dijo Fernández, quien, de todas maneras, apeló también al sector privado: "Lo que más necesitamos en la Argentina son empresarios que inviertan, que produzcan y, que para lograr ese objetivo, convoquen a los que trabajan".

En relación con lo sanitario, comentó: "Nos sentimos tranquilos y, por momentos, relajados frente a un riesgo que no ha terminado, está absolutamente vivo entre nosotros, que es el riesgo de contagio". Sin embargo, refirió: "Con orgullo vemos que el sistema sanitario argentino ha resistido a la pandemia y está resistiendo. Si no hubiéramos aprovechado esos días iniciales de cuarentena, hoy la Provincia y, fundamentalmente, el Gran Buenos Aires tendrían saturado el sistema sanitario. Con Axel logramos multiplicar por dos las camas de terapia intensiva. Si no lo hubiéramos hecho, hoy Axel no tendría en Buenos Aires las camas que demandan los bonaerenses".

El Presidente, por último, manifestó: "Esta vez confiamos que entre todos y todas pongamos de pie a la Argentina para siempre y no por un tiempo. Que esta haya sido la última vez que nos caímos y que, de aquí en adelante, como dice Mario Benedetti 'bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando'".