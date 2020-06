Vicentin. Alberto Fernández cruzó a Guillermo Moreno: "Celebro que se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea" Crédito: Presidencia

10 de junio de 2020 • 09:15

El presidente Alberto Fernández volvió hoy a defender su decisión de intervenir y expropiar a la cerealera Vicentin, que está en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones.

En una entrevista que concedió a Radio 10, el jefe del Estado le respondió al exfuncionario kirchnerista Guillermo Moreno , quien advirtió que Fernández no puede intervenir la firma.

"Celebro que Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea [por su irrupción en el Grupo Clarín]", lanzó.

Fernández reiteró que la intervención de Vicentin es "un caso excepcional". "Estoy rescatando una empresa", subrayó.

Frente a las advertencias de juristas, el Presidente dijo que la intervención es legal. "El tema es así: cuando uno expropia tiene que hacerse cargo inmediatamente de la empresa porque hay riesgo de que mientras tanto ocurran maniobras que vacíen a la empresa , como traspaso de acciones, movimientos de dinero que uno no controla", señaló.

"La misma ley permite que ingrese el Estado en este caso para garantizarse la administración de la empresa", afirmó el mandatario.

Respecto de las críticas de Roberto Lavagna a su decisión, el Presidente relativizó la advertencia del exministro de Economía: "No pude hablar ayer con él. Dice 'esta idea de la expropiación no me gusta'. Bueno, a mí tampoco. Después dice 'espero que sea para bien y no se haga como otras veces'. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo pienso igual que Lavagna", indicó.

Para el mandatario, "la expropiación es un remedio excepcional". "Espero que no ocurra nunca más", insistió.

Por otra parte, Fernández negó que haya hablado con Mauricio Macri sobre el caso de Vicentin antes de que terminara el gobierno de Cambiemos.

Rechazo empresarial y protesta

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) cuestionaron que el Gobierno decidiera intervenir Vicentin.

En la familia propietaria nadie descarta la posibilidad de resistir en la Justicia mientras se mantiene el concurso. En Avellaneda, sede de la empresa, los recibieron con una asamblea, y el pueblo se movilizó con un "bocinazo". Por la noche, hubo otra manifestación en Reconquista y los emisarios oficiales se retiraron.

Otras definiciones

Deuda : "Queremos encontrar un acuerdo con los acreedores. Vamos a mejorar la oferta"

: "Queremos encontrar un acuerdo con los acreedores. Vamos a mejorar la oferta" Coronavirus : "Tal vez, esté ocurriendo el pico, no lo sabemos. La velocidad de contagio es la más alta que tuvimos desde el día cero, con lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta"

: "Tal vez, esté ocurriendo el pico, no lo sabemos. La velocidad de contagio es la más alta que tuvimos desde el día cero, con lo cual deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta" Juntos por el Cambio : "Dejen de usar a la Justicia con fines políticos. Aprendan a hacer política"

: "Dejen de usar a la Justicia con fines políticos. Aprendan a hacer política" Servicio Penitenciario Federal: "Vamos a ocuparnos de intervenirlo y de ciertas cosas que nunca más quiero que ocurran"