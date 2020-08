Pablo Andrés Berra vive hace 12 años en Sudáfrica. Ante la cantidad de contagios en ese país, se postuló como voluntario para recibir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford Crédito: Télam

Alberto Fernández anunció esta tarde que la Argentina comenzará a producir la vacuna para combatir el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca. La inyección, que estaría lista en el primer trimestre de 2021, ya fue recibida por un argentino en el exterior.

Pablo Andrés Berra fue el primer argentino en probar la vacuna experimental preventiva contra el Covid-19 a la que se refirió el Presidente en la conferencia de este miércoles.

Berra vive en Sudáfrica desde hace 12 años y decidió ofrecerse como voluntario por el alto nivel de contagios que registra el país africano, ubicado en el quinto puesto entre los lugares con mayor cantidad de infectados en el mundo, según informa la Universidad John Hopkins.

"No me hubiera animado a ser voluntario de esto si estuviera la vacuna en fases previas, pero como he visto que ha pasado satisfactoriamente las pruebas anteriores en Inglaterra y que hay un background importante, como el gobierno de Inglaterra y la fundación Gates, no tenia ningún temor", contó en diálogo con LA NACION.

En relación con sus preocupaciones por el carácter experimental de la vacuna, Berra consideró: "No creí que algo raro pudiera llegar a pasar cuando vi que los voluntarios de las fases previas pasaron excelentemente las pruebas".

Por último, en cuanto a las posibles secuelas que podría dejar la inyección, el voluntario argentino negó cualquier tipo de impacto. "Sobre los efectos de la vacuna, nos vienen diciendo los doctores que no va a haber o que van a ser mínimos", reconoció.