Alberto Samid fue desmentido por la parrilla donde comió al violar la prisión domiciliaria

Ayer, feriado en el país, el empresario de la carne Alberto Samid, en prisión domiciliaria por evasión impositiva, fue visto almorzando en una parrilla de Ramos Mejía, La Matanza, y tras ser increpado por comensales en el lugar se defendió y dijo que estaba trabajando.

Sin embargo tras el episodio los dueños del lugar afirmaron que sus declaraciones son falsas y que Samid no es proveedor, como había afirmado. “El señor Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y desmitificamos todo lo que pueda haber dicho esta persona como su abogado”, escribieron los dueños del restaurante en un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Asimismo destacaron que el detenido “no es dueño, no es dueño ni inversionista”. “No tiene ninguna conexión”, afirmaron luego de las excusas dadas por el dueño de la cadena El rey de la carne. Por su parte la parrilla se excusó de lo ocurrido al indicar que sus empleados desconocían que Samid se encontraba allí, en esa sucursal, y también desconocían su situación judicial.

“Queremos ratificar que Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y no dejaremos que salgan a decirse mentiras a cerca de nuestra queridísima parrilla”, cerraron los dueños en el texto.

El incidente

Durante el horario de almuerzo, una mujer que comía en la parrilla identificó que en el mismo lugar estaba el empresario de la carne y comenzó a filmarlo con su celular y a increparlo por no respetar su arresto.

“Vergüenza, vergüenza le tiene que dar… ¿Dónde tiene la tobillera, a ver? ¿Dónde la tiene? Vergüenza. Vergüenza le tiene que dar… Tiene prisión domiciliaria el señor, prisión domiciliaria”, se escucha decir a quien lo graba, que después continúa: “Andate, andate, andate. Chorro. Ladrón. Mafioso. Mafioso. Andate. Andate por mafioso. Por vos estamos así, por gente como ustedes. Andate mafioso”.

Mientras la mujer habla y grita, en el video que fue subido a redes sociales se ve primero a Samid sentado en una mesa, con pantalones grises y un suéter bordó, comiendo junto a otras personas. Luego se aprecia cómo se levanta de la mesa y se dirige hacia la puerta, para retirarse en medio de aplausos de repudio y silbidos.

Escracharon a Alberto Samid en un restaurante por violar la prisión domiciliaria

Al hablar ayer en Radio 10 y contar su versión de los hechos, el detenido dijo que “estaba trabajando” ya que desde la parrilla, ubicada a dos cuadras de su casa, lo habían llamado para que los provea con “todo lo que pueda” debido al paro anunciado en el Mercado Central.

“Tengo salida laboral los lunes, los miércoles y los viernes; de las 9, a las 14. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen ‘traéme todo lo que puedas’”, comenzó Samid, quien continuó: “Les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo ‘usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’, les llevé tres cajones”.

“Yo tengo salida laboral, no es que salí sin permiso, estaba dentro de la salida laboral y estaba con el permiso, estaba trabajando”, insistió pese a que poco después se conoció este comunicado de la parrilla, que niega todo su relato.

Samid, condenado a 4 años de prisión por asociación ilícita y evasión impositiva, cumple su sentencia en prisión domiciliaria. Tiene 73 años.

