La mujer que increpó a Alberto Samid: “Se fue sin pagar, la moza lo corrió hasta la esquina”

Norma fue una de las dos mujeres que increpó a Alberto Samid este lunes al mediodía, en un restaurante de Ramos Mejía, cuando notó que el Rey de la carne no estaba cumpliendo la prisión domiciliaria sino almorzando como si nada. Al ver esa situación, junto a una amiga se paró de su mesa, se dirigió a él y lo filmó mientras le preguntaba por qué estaba ahí. Ante la mirada de todos los comensales, tuvo que irse del lugar junto a los dos hombres que lo acompañaban, mientras todos le gritaban “chorro”, “sinvergüenza” y “ladrón”.

“Fue un momento muy incómodo porque a mi amiga y a mi nos dio fastidio que todos miraran y nadie hiciera algo”, dijo Norma en diálogo con Eduardo Feinmann, en LN+. “Yo me levanté -querían que me quedara sentada, pero no se podía tolerar- fui directamente y le preguntamos si no le daba vergüenza estar ahí. Él no contestaba porque se la veía venir...”, continuó. Según explicó la mujer, los dos hombres que lo acompañaron les preguntaron si eran policías o del tribunal.

Norma, la mujer que increpó a Samid en el restaurante: "Sabía que estaba en infracción"

“Él empezó a levantarse, con la cabeza gacha pero no de vergüenza; y con el aliento lo empecé a empujar y todos aplaudieron”, dijo Norma y subrayó: “Se fueron sin pagar, la moza los tuvo que correr hasta la esquina para que pagaran”.

Consultada por Feinmann por su reacción, dijo que le daba “pena que no hubieran participado los hombres”. “Solo las mujeres nos animamos a pararle el carro a este señor”, aseveró y consideró que, situaciones como estas, “le dan rabia”.

“A mí me da rabia que el país esté así, por eso me levanté y fui a increparlo a este señor. No tuve miedo; incluso mi marido me decía: ‘¿Para qué te metés?’. Pero ojalá me pudiera meter más veces; estoy muy orgullosa de lo que hice, pese a que yo sé que esto se escucha hoy y en dos días no se dice más nada”, argumentó.

Escracharon a Alberto Samid en un restaurante por violar la prisión domiciliaria

Mientras tanto, para finalizar, el periodista le preguntó cómo sabía que tenía domiciliaria. “Lo sabe todo el mundo; no sabía exactamente la pena pero me acordaba que se había escapado, que lo habían traído de vuelta... sabía que tenía la tobillera y que eso no lo habilita ir a almorzar a cualquier lado, como si fuera cualquier hijo de vecino”, concluyó Norma.

La versión de Samid

Luego del escándalo en Ramos Mejía, el propio Samid salió a dar su versión de lo sucedido. En diálogo con Radio 10, desmintió que estuviera comiendo y dijo que “estaba trabajando”, porque tiene “salidas laborales los lunes, miércoles y viernes”. Según explicó, desde la parrilla, que se encuentra a dos cuadras de su casa, lo llamaron para que los provea con “todo lo que pueda” debido a que este martes comenzaría un paro en el Mercado Central.

De acuerdo a lo que dijo, dos amigos lo vieron y le dijeron: “Vení, turco, sentate un cachito”. Y como él no puede estar parado, aceptó la invitación.

LA NACION