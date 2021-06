El tuit antisemita de Alberto Samid por el cepo a la carne: “Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más”

Alberto Samid publicó en las últimas horas un tuit con expresiones antisemitas que generó un amplio repudio en las redes sociales. Las declaraciones fueron en respuesta a los dichos de la embajadora de Israel, Galit Ronen, quien cuestionó el cepo a la carne aplicado en mayo por el Gobierno y advirtió que el país buscará a otros proveedores si la Argentina no regulariza sus exportaciones. “Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne”, publicó el empresario frigorífico en Twitter. Vale recordar que no es la primera ocasión en la que el autodenominado “rey de la carne” realizó declaraciones discriminatorias.

Este lunes por la tarde, el empresario cárnico tuiteó un artículo periodístico sobre las declaraciones de la diplomática israelí y escribió: “Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta ‘amenaza’ la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne”.

Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta "amenaza" la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne.https://t.co/U4ukexSuxl — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 14, 2021

Los dichos de Samid fueron rápidamente condenados por cientos de usuarios en Twitter, quienes aludieron a las numerosas ocasiones en las que el “rey de la carne” tuvo manifestaciones antisemitas.

El episodio más recordado fue la famosa pelea del año 2002 con el periodista Mauro Viale, quien lo acusó en su programa de haber avalado el atentado a la AMIA. Entonces, el empresario lo trató de “judío” y lo insultó.

Desde aquella ocasión, Samid protagonizó varios exabruptos en contra de la comunidad judía. Los últimos tuvieron lugar hace dos meses aproximadamente y el escenario también fue Twitter, donde uso expresiones antisemitas contra Hugo Sigman.

“Este MOISHE no tiene límite. No se cansa de robarnos!!!! Cuándo vamos a ir a Garín a bloquearle el laboratorio ese????”, escribió sobre el empresario, cuyo laboratorio participa en la producción de la vacuna de AstraZeneca a nivel regional.

Este MOISHE no tiene límite. No se cansa de robarnos!!!!

Cuando vamos a ir a Garín a bloquearle el laboratorio ese????https://t.co/qriL3H2ftB — Alberto Samid (@soyalbertosamid) April 16, 2021

No conforme con ello, Samid apuntó más tarde contra los empresarios Marcos Galperín y Gustavo Grobocopatel. “Estos PAISANOS son todos iguales. Los dos primeros hicieron la guita acá y se fueron a a vivir a Uruguay”, manifestó.

El contenido del mensaje fue similar a otro publicado en 2020, cuando sostuvo: “Marcos Galperín y Gustavo Grobocopatel se hicieron ricos en La Argentina y ahora, de millonarios, se van a vivir y a pagar impuestos a Uruguay. ¿Qué tienen en común? Entre los ganadores que acierten qué tienen en común, vamos a sortear un lechón”.

LA NACION