Alejandro Katz: "Macri está jugándose la última carta cada 24 horas"

El ensayista Alejandro Katz participó del programa Mesa chica, por LN+, y opinó sobre el futuro de la Argentina, sobre la grieta y el gobierno de Mauricio Macri. ¿En el debate Macri se juega la última carta?, se le preguntó. "Macri se la está jugando cada 24 horas y son de muy baja denominación. En cada decisión juega la última y no le está dando", opinó.

El autor de El simulacro: por qué el kirchnerismo es reaccionario analizó la política argentina en el probable caso de que el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández triunfe el 27 de octubre. "Si Alberto puede hacer una contribución al país es la de zanjar la grieta", dijo.

Para Katz habrá pujas de poder por tratarse de una coalición y Fernández tendrá que construir su liderazgo -al que calificó de ser "muy endeble"-. "Tendrá que hacerse cargo de llevar esto adelante, con sus reglas. Habrá que ver cómo funciona como líder. No tenemos antecedentes de Alberto liderando, tenemos antecedentes de Alberto operando", dijo.

El ensayista analizó también que Fernández deberá atravesar la crisis financiera para consolidarse. "No creo que Alberto, una vez en el poder, tenga los recursos para distribuir felicidad; en todo caso lo que podrá distribuir es esperanza", opinó. Respecto al lugar del kirchnerismo dentro de la coalición, dijo: "No creo que el kirchnerismo desaparezca pero su futuro depende del Albertismo".

Opinó que un triunfo demasiado holgado de esta fuerza podría fortalecer al candidato. Sin embargo, observó que no sería conveniente para el país. "Eso sería un problema para la democracia porque alienta una voluntad hegemónica. El kirchnerismo no es un partido pluralista, no es partido para el cual la crítica sea un ejercicio desde fuera del poder", analizó.

Recientemente, el ensayista escribió una columna en el diario LA NACION llamada La Argentina, un país que dejó de existir. Katz se refirió a este escrito y opinó sobre la idea de país como un proyecto de destino común. "La certeza de que el destino de cada uno de nosotros depende del destino de los demás. Nuestros fracasos y satisfacciones tienen mucho que ver con lo colectivo. Hace mucho tiempo la sociedad argentina ha perdido la voluntad de converger en un proyecto en común, de que seamos tenidos en cuenta en la construcción del futuro", dijo.

En Mesa chica, Katz se refirió al líder de CTEP Juan Grabois. "Habla tanto porque es poco escuchado. Los que hablan mucho son los que no tienen un oído atento", opinó.

