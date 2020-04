El exvicepresidente de la Argentina Amado Boudou Fuente: LA NACION

Alejandro Rúa, abogado de Amado Boudou, habló esta tarde con Tato Young en La Otra Vuelta por LN+, y se refirió al otorgamiento del arresto domicilario al exvicepresidente de la Argentina, en medio de la pandemia del coronavirus. "Lo que nosotros pedimos es que 'ninguna persona que tenga que ser tratada como inocente puede estar en una cárcel en época de pandemia' ", relató el abogado.

Entre los fundamentos para disponer la "morigeración del encierro", el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), citó la buena conducta de Boudou, el monto de la pena que se le impuso y el avance de la pandemia del coronavirus. "Hicimos el pedido de excarcelación por la pandemia porque hay que sacar a la gente de la cárcel. La gente que no necesita estar en la cárcel tiene que salir, porque es un lugar donde en cualquier momento va a ser un desastre", sentenció Rúa en La Otra Vuelta.

"No es algo que se me ocurrió a mí, lo recomendó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo dijo hasta el Papa, no es una ocurrencia mía", agregó e abogado Rúa. "No digo que tiene mayor riesgo que otros, pero sí que le están haciendo ejecutar una condena que no está firme".