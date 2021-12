Alemania y Francia piden condenar a Venezuela, Nicaragua e Irán en la ONU

“Algunos líderes autoritarios se valen de la pandemia para consolidar su ambición de poder”, dijo el embajador de Alemania en el país, Ulrich Sante, y enumeró, por si quedaban dudas, que estaba hablando de Corea del Norte y Siria, pero también de “Irán, Venezuela, Nicaragua, Rusia y China”, algunos de los países que el gobierno de Alberto Fernández suele no condenar en los organismos internacionales.

En una convocatoria conjunta con su par de Francia, Claudia Scherer-Effosse, para celebrar el día internacional de los Derechos Humanos y a modo de cierre de año, Sante felicitó al nuevo titular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jorge Villegas, al tiempo que le recomendó condenar a esos países en el foro que conducirá a partir de enero. “La suya es una gran responsabilidad, y una oportunidad para defender los derechos humanos, cuestionados y socavados por estados autocráticos”, dijo el embajador germano en el salón principal de la embajada de su país.

Lo escuchaban, entre otros, el titular del CARI, José Octavio Bordón; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; las exdiputadas nacionales Cornelia Schmidt Liermann y Carla Pitiot y la escritora Claudia Piñeiro.

Federico Villegas, al exponer ante la ONU

Fiel a su estilo frontal, que lo llevó a cuestionar días atrás al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no haber respondido a una invitación para una actividad conjunta en La Plata, Sante cuestionó el principio de “no injerencia”, asumido por la diplomacia argentina para no condenar casos como las elecciones en Nicaragua. “Hay líneas rojas que no deben cruzarse cuando se habla de derechos humanos, nadie está exceptuado”, subrayó el diplomático, y luego de hacer autocrítica en la lucha contra “el racismo y antisemitismo” en su propio país, pidió “criticar las prácticas cuestionables, sean de derecha o de izquierda”.

Luego de aclarar que “en Europa, Alemania y Francia andan siempre juntas”, y en un español casi perfecto, Scherer-Effosse hizo suyas las palabras de felicitación de Sante al embajador Villegas y habló de “un tiempo de retrocesos, con los derechos humanos peligrosamente cuestionados en todos los continentes”.

De todos modos, y antes de iniciar un almuerzo de carne asada con papas en los jardines de la residencia, ambos embajadores destacaron tareas y proyectos conjuntos con organizaciones de derechos humanos como el Cels y el colectivo Ni una Menos, además de apoyar, como recordó la embajadora de Francia, la postulación del Espacio de la Memoria en la exEscuela de Mecánica de la Armada (Esma) como patrimonio mundial de la Unesco.