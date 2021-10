Alfonso Prat Gay advirtió que el gasto electoral del Gobierno empeorará los salarios

El economista Alfonso Prat Gay señaló este domingo que la estrategia del Gobierno para intentar revertir el resultado electoral afectará indudablemente los salarios a partir del impacto en la inflación de la emisión monetaria. “La realidad es que todos estos pesos que están emitiendo para poder cumplir con ese gasto que le impuso Cristina [Kirchner] a [Martín] Guzmán, son pesos que circulan y que afectan el salario de todos. Después la inflación nos joroba a todos ”, afirmó.

En declaraciones al programa Comunidad de Negocios, que conduce José del Rio por LN+, Prat Gay fue lapidario con la situación del gobierno actual. “Así como vimos un populismo sin recursos que se empezó a caer pedazos, esto es como la última fase de eso”, lanzó. En ese sentido, se refirió a la frase utilizada por el candidato a diputado del Frente de Todos Daniel Gollan sobre el poder adquisitivo. “Tenemos que salir a poner la platita en el bolsillo de la gente. Pero no la tenemos. ¿Entonces, qué hacemos? La creamos, la inventamos. Y eso tiene consecuencias nefastas. Lo hemos visto muchas veces en la historia argentina, y es probable que lo volvamos a ver si siguen con la estrategia”.

En ese sentido, tildó de “optimista” el proyecto de Presupuesto para 2022 que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que será modificado por el bloque del Frente de Todos en el Congreso. “Aún con el presupuesto de Guzmán, él tiene planeado emitir el año que viene más de un billón de pesos de vuelta. Entones, 1,2 billones este año, 1 billón el año que viene. Eso hace muy difícil que la gente crea que va a poder bajar la inflación ”, remarcó.

En paralelo, sostuvo que las tensiones internas dentro del Frente de Todos “contribuyen a que no haya un rumbo” claro en política monetaria y financiera. Prat Gay consideró que la depreciación del peso es una de las consecuencias de ese situación. “La gente no sabe quién es el que tiene el poder, quién marca la cancha. Hay un ámbito de desconfianza muy grande. Y en ese ámbito de desconfianza lo que puede pasar es que la gente decida no confiar el peso, y sacárselo de encima” afirmó.

Frente a ese escenario, el exministro de Hacienda recordó que hubo episodios de la historia argentina donde esa situación “fue fulminante” y señaló que se daban muchas de las características que identificó en la actualidad. “Pasaba eso mismo: vacío de poder, falta de poder, falta de estrategia, falta de futuro, falta de posibilidades hacia delante ”. En ese contexto, sostuvo que la tendencia de los ahorristas es “correrse del peso” por la desconfianza de la política monetaria.

A su vez, sostuvo que la emisión monetaria creciente se contrapone con la pérdida de reservas del Banco Central que, dijo, la semana pasada cayeron a un ritmo de 60 millones de dólares por día. “Son los dos platillos de una misma balanza. La balanza está equilibrada cuando la cantidad de pesos y la cantidad de dólares en el Banco Central es más o menos parecida. Cuando uno de los platillos empieza a acelerarse, como es el que tenemos ahora de los pesos, la gente enseguida mira el otro platillo”, analizó.

Por otro lado, no consideró “exagerado” que el Banco Central termine vendiendo oro, que forma parte de sus activos. Y sostuvo que también se puede llegar a recurrir a los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que recibió el Banco Central, no los últimos que se utilizarán para repagar al FMI, sino unos anteriores.