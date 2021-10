Jaime Durán Barba: “No veo ninguna posibilidad de que la elección se dé vuelta en las generales”

Tras el resultado de las PASO legislativas, donde el oficialismo cosechó una contundente derrota, el asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba -que tuvo un papel protagónico en el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada- pronosticó: “No veo ninguna posibilidad de que la elección se dé vuelta en las generales”. El analista consideró que, en parte, ello se debe a que el Gobierno “perdió la cabeza y no tiene una estrategia”.

Entrevistado en el canal TN, Durán Barba señaló que la batería de medidas que el Ejecutivo aceleró luego del mal desempeño en las urnas “demuestra la angustia por parte de los dirigentes” y enfatizó: “La angustia no les ayuda. No es que porque uno está angustiado, para hacer cualquier cosa por ganar, saca votos. La gente dice ‘este está loco’”.

Bajo esa lógica, remarcó que trazar un rumbo es un factor clave para realizar una buena campaña electoral. “Ese sector de mujeres numeroso que apoya muy entusiastamente el aborto es una base importante del kirchnerismo, ¿qué sentido tiene ponerle a [Juan] Manzur de jefe de Gabinete? Es obvio que esas seguidoras se van a enojar porque él no es una persona moderada en el tema, está en el otro extremo. ¿Será que la presencia de Aníbal Fernández en ese ministerio dé a la gente seguridad? Es contradictorio, no tiene sentido”, marcó, entonces.

Durán Barba fue una persona clave en la estrategia de comunicación de Mauricio Macri Archivo

Además de destacar que las encuestas anteriores y aquellas que aparecieron durante la jornada electoral no auguraban el batacazo de Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional el pasado 12 de septiembre, Durán Barba se mostró asombrado porque quienes no se acercaron a las urnas fueron mayormente votantes del oficialismo y no de la oposición. “Siempre la oposición en las PASO tuvo menos presencia, el votante de la oposición no es tan militante, las PASO aparecen como una elección medio intranscendente entonces la tasa de abstención de quienes son oposición es muy alta, mayor a la que existe entre peronistas y kirchneristas”, contó al respecto de lo que para él hubiese sido lógico.

“Hay municipios de la Provincia en los que siempre ganó el kirchnerismo ampliamente y esta vez ganó la oposición. Hay provincias del norte del país en las que ellos siempre ganaron y esta vez ganó la oposición. Se distribuyó el triunfo en zonas que no eran propias de la oposición, eso significa que en el electorado de los kirchneristas hay internamente una rebelión”, diagnosticó.

En base a dichas consideraciones, auguró un buen panorama para que Juntos por el Cambio mantenga el caudal de su electorado. “No hay posibilidad de que la gente que votó por [Facundo] Manes en la Provincia vaya a votar kirchneristas porque son personas de la oposición que no votaron a Santilli, no eran kirchneristas que se pasaron a Manes. Lo mismo ocurre con [Ricardo] López Murphy en la Ciudad, sus votantes no son kirchneristas. Coherentemente no pueden perderse”, señaló “el gurú”.

“El estilo de comunicación de Milei es más semejante a D’Elía que a un académico liberal”

Ante la preocupación en las filas cambiemitas de que los sufragios que recolectó López Murphy puedan migrar al candidato liberal Javier Milei, Durán Barba desestimó esa posibilidad: “Milei es una persona cuya tesis y contenido es liberal, y cuyas actitudes y estilo de comunicación no es liberal, es más semejante a [Luis] D’Elía que a una académico liberal. La gente en su caso vota por estilo de comunicación y no por contenido. Los votos de Milei no están en Recoleta, están en Lugano. Él le saca votos al kirchnerismo y no a la oposición”.

Al respecto del economista que tiene una alta presencia en las redes sociales y en los sectores más jóvenes del electorado, cerró: “Hay una gran discusión entre quienes trabajamos académicamente en esto sobre qué es lo que prima: el estilo de comunicación o el contenido. La experiencia de Milei nos diría que es el estilo. No importa lo que diga, es cómo lo diga”.