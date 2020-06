Alfonso Prat Gay: "Se están fugando 2500 millones de dólares por mes"

Pray Gay analizó la actualidad económica del gobierno de Alberto Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 11:33

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay analizó la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que " lo que hay, como les gusta decir a los kirchneristas, es fuga de capitales ".

"Resulta que ahora tienen un proyecto de investigar la fuga de capitales durante el gobierno anterior. Lo paradójico es que lo ponen sobre el tapete en un momento donde se están fugando 2500 millones de dólares por mes durante su propia gestión ", cuestionó. Y agregó: "A ellos les cuesta tanto frenar eso, que es curioso el proyecto planteado."

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, afirmó que " el gobierno de Macri , con todos sus errores del final de la gestión, le dejó un colchón de reservas muy importante al gobierno siguiente, que fue totalmente lo contrario a lo que le pasó a Macri cuando asumió ". "El Banco Central está perdiendo reservas a pesar de que no paga más deuda el Gobierno, y se pierden reservan porque se le escapan, como tantas veces se les ha escapado a los gobiernos en momentos de baja credibilidad de las autoridades y preocupación del sector privado", remarcó el ex ministro.

Acerca de la nueva propuesta del Gobierno nacional en el marco de la renegociación de la deuda, Prat Gay destacó que "es evidente que se está avanzando" y consideró que " es extraño el poco rebote que ha tenido en los medios la propuesta del Gobierno ", ya que "la segunda propuesta tiene realmente una mejora sustancial". "Para el acreedor es una mejora y para la Argentina es una concesión", explicó.

"Se avanzó en tres campos. Por ejemplo, en la nueva propuesta casi no hay quita de la deuda . Queda para algunos bonos una quita muy reducida, pero en la práctica es casi inexistente en el capital", señaló Prat Gay.

"A nosotros nos dijeron durante la campaña que la deuda era impagable. Ahora, cuando vienen a ofrecer una propuesta, lo que hacen es estirar los plazos y bajar los intereses. La propia propuesta del Gobierno reconoce que todo el verso anterior era para la campaña ", cuestionó el economista.

En relación al rol de la oposición, Prat Gay comparó: "Cuando a mí me toco ser ministro apenas comenzó la presidencia de Mauricio Macri, mandamos una ley al Congreso para pedir apoyo de todos los bloques para entre todos salir adelante y dejar atrás el default que teníamos , nos apoyaron todos menos el kirchnerismo. Entonces, en el Senado teníamos muy pocas bancas, o sea que para aprobar esa ley tuvimos más votos de la oposición que propias. hay que destacar a esa oposición, menos el kirchnerismo. Ahora, que nosotros somos oposición, todos avalamos esa ley para salir adelante. Cuando la oposición es razonable, como ahora, se le ofrece al gobierno de turno todas las herramientas posibles para colaborar."

Prat Gay también aclaró que "hay que ser contemplativos con un gobierno que, de golpe, se encontró con la pandemia" y valoró que "en eso ha apoyado mucho la oposición", pero aseguró que "llegamos a una instancia donde hay que explicar cómo sigue la película, hay que aplicar los protocolos más avanzados para salir de la cuarentena y hay que acompañar aún más a las pymes y los trabajadores informales, que son los más afectados", ya que "la cuarentena afecta sobre todo a los que no pueden morfar si no salen a laburar".

El ex ministro aseveró que " el Gobierno, en su fantasía, cree que está llegando a donde tiene que llegar y no es así ", debido a que "las pymes dicen que no les llega la ayuda". "El Gobierno recién ha logrado pagarle el IFE a seis millones de personas de los nueve millones, pero ya pasaron dos meses. O sea, tendría que haber pagado 18 salarios de emergencia y pagó seis. Acá también se ve la falla de la gestión y la dificultad del Estado, que está presente en muchos lugares que no debiera estar, pero cuando lo necesitás para llegar a donde tenés que llegar no funciona", finalizó.