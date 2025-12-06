El Gobierno confirmó cuáles serán los temas a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso

El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó este viernes el decreto en el que convocó a sesiones extraordinarias, entre el 10 y el 30 de diciembre, según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con una serie de proyectos, el Poder Ejecutivo buscará abordar cuestiones fiscales, laborales, penales y ambientales, además del Presupuesto 2026. “El avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, escribió.

El temario, que detalló Adorni, incluirá el presupuesto nacional presentado en septiembre, en un contexto en el que el Gobierno busca restablecer un esquema anual de planificación, dado que el último presupuesto aprobado por el Congreso fue el de 2023.

En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Los asuntos a tratar serán los siguientes:



- Presupuesto 2026



- Inocencia Fiscal



El presupuesto se ubicará entre los expedientes centrales del período extraordinario, tanto por su impacto financiero como por su rol en la estrategia oficial de ordenamiento fiscal. La discusión incluirá los recursos estimados y las previsiones de gasto para el próximo año, en línea con los objetivos planteados por el Gobierno.

Adorni indicó además que se incorporará el proyecto de inocencia fiscal, orientado a modificar el régimen general y reforzar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. Según informó LA NACION, la iniciativa apunta a elevar el umbral del fraude fiscal y a reducir los plazos de prescripción tributaria.

El jefe de Gabinete incluyó en el temario la modernización laboral, uno de los proyectos que el Gobierno intenta impulsar como parte de su programa de reformas estructurales. El proyecto apunta a flexibilizar regulaciones y adaptar el régimen laboral a nuevas dinámicas productivas, un tema que el Gobierno considera pendiente desde períodos parlamentarios anteriores.

En la línea de impulsar reformas estructurales, el Gobierno también impulsa el tratamiento de una reforma del Código Penal, otro de los puntos que se trazó como objetivo y fue anunciado a comienzos de octubre. El tema es considerado prioritario por la administración mileísta para dar su debate en la Cámara alta, con Patricia Bullrich a la cabeza.

En materia ambiental, Adorni informó que se debatirá la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. El Poder Ejecutivo pretende actualizar el marco vigente y tiene la mira puesta en ampliar las áreas habilitadas de explotación.

El período extraordinario comenzará tras el recambio legislativo que tendrá lugar este 10 de diciembre y habilitará la discusión de los proyectos priorizados por el Ejecutivo en el tramo final del año.