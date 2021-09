Alfredo Casero vandalizó un cartel de Leandro Santoro y el precandidato le respondió

Detenido frente a un cartel publicitario vandalizado del precandidato a diputado nacional Leandro Santoro, el actor Alfredo Casero grabó un video que publicó en su cuenta de Twitter, burlándose por el grafiti. Luego, en redes sociales circuló una fotografía donde se ve a las claras que fue él mismo quien dañó la publicidad con aerosol rojo.

La respuesta del hombre que encabeza la lista del oficialismo en la Ciudad no tardó en llegar. “Sos mejor artista plástico que humorista”, lo chicaneó.

En el video que publicó, Casero comienza a hablar con tono serio: “Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro, ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo”.

Sin embargo, luego gira la cámara para mostrar el hecho vandálico: un pene sobre la cara del precandidato, con los ojos rayados.

“No le pueden dibujar porongas a este muchacho”, dice el actor -que es también un ferviente opositor al gobierno de Alberto Fernández- para finalizar el video, mientras cambia su postura y se ríe.

Hola @agencialavieja! Sos mejor artista plastico que humorista.🤣🤣 https://t.co/cSNhbkzsgT — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 5, 2021

Luego, distintos usuarios de Twitter publicaron una imagen tomada de costado, en la que se lo ve a Casero con la misma ropa que utilizó para grabar el posteo que subió a su perfil, dibujando el afiche que promociona la candidatura de Santoro para las PASO legislativas, que serán el próximo domingo 12 de septiembre.

