Alfredo Cornejo criticó a Juan Manzur por la pulseada en la gobernación de Tucumán: “No renuncia y pide licencia”

En el marco de la inminente asunción de los nuevos ministros del Gabinete, el diputado nacional por Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, apuntó contra el futuro jefe de Gabinete y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

“Manzur no renuncia y pide licencia, lo hace porque en noviembre si sale mal se vuelve a la gobernación y no se la regala a Osvaldo Jaldo, eso es categórico del nivel de improvisación e irresponsabilidad que tiene el Frente de Todos en el gobierno del país”, dijo Cornejo en diálogo con Radio Rivadavia.

En cuanto al recambio de ministros y al rol del presidente Alberto Fernández, sostuvo: “El nuevo Gabinete lo armó Cristina Kirchner, no me cabe la menor duda. La mayoría de los funcionarios los eligió ella y también estuvo a cargo de las burbujas de consumo”.

Y sobre el reemplazo de Santiago Cafiero, recordó: “No nos olvidemos que una de las primeras personas que ella menciona en su carta es Manzur, que hoy es el nuevo jefe de Gabinete. Ella es la que se impone en la relación con Alberto”.

A partir del primer integrante del gabinete en presentar su renuncia, Cornejo disparó contra el Presidente: “Y dejó a Wado de Pedro que forzó las renuncias, una cosa insólita lo que ha hecho Alberto, venía tirándose un tiro en los pies y ahora ha solidificado la falta de autoridad”.

Además, se refirió a las rispideces al interior del Frente de Todos, que tienen como protagonistas al Presidente y su vicepresidenta. Cornejo planteó: “Este gobierno es la improvisación de dos irresponsables como son Alberto y Cristina. Se unieron sin tener nada en común. Se unieron para conquistar el poder y tienen diferencias estructurales entre ellos”.

En medio de las críticas dentro del oficialismo, también apuntó contra el mandatario: “Esperaba mucho más de Alberto, pero es evidente que es una persona para ser un número dos y no para estar al frente del poder. No estuvo a la altura de las circunstancias y no se hizo cargo de la situación cuando tuvo la oportunidad”.