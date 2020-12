El titular de la UCR se mostró preocupado tras la carta de Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Tras la dura carta de Cristina Kirchner contra el máximo tribunal, el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, advirtió que el gobierno nacional está "preparando un proceso de juicio político a la Corte Suprema y una reforma constitucional" .

"Es tan duro el mensaje de Cristina, y es tan categórico el respaldo de Alberto Fernández y de su jefe de Gabinete [Santiago Cafiero], que yo creo que se está preparando, alfombrando, un proceso de juicio político y de reforma constitucional. Y todo esto, en medio de un mandato expreso del pueblo argentino, a Fernández, para mejorar la economía, que no mejora", lanzó el dirigente de Juntos por el Cambio en diálogo con el programa Antes y después, que emite radio La Once Diez.

El exgobernador de Mendoza dijo el Gobierno busca "cubrir" la situación de crisis económica "con este tipo de relatos, de mensajes, que son finalmente la agenda de Cristina". "Si el Gobierno triunfara en las elecciones legislativas de 2021, estoy seguro de que iría por la agenda de Cristina Kirchner, es decir, de una reforma judicial para terminar con la independencia del Poder Judicial", lanzó.

En ese sentido, Cornejo opinó que durante los próximos meses, el Frente de Todos "va a ir creando un clima hostil contra la Corte y el Poder Judicial en su conjunto". "El Poder Judicial, en el mundo, pero en Argentina en particular, tiene un deterioro de credibilidad, como todos los poderes del Estado. Y ellos se van a montar en eso con un discurso populista", analizó.

Sobre el rol de la oposición en este contexto, Cornejo dijo: "Al kirchnerismo le importa tres pepinos los planteos de los dirigentes moderados. Nuestro papel de alternancia es construir un discurso, un análisis de la realidad, que tenga valores distintos [de las] locuras ideológicas del kirchnerismo".

En esa línea, dijo: "Tenemos que estar firmes ahí, Patricia [Bullrich], Horacio [Rodríguez Larreta], los gobernadores, los líderes de los bloques parlamentarios, los presidentes de los partidos. La mayoría de los argentinos se va a confundir si hay un mensaje muy lavado de Juntos por el Cambio", lanzó.

"Nuestro contramensaje debe ser explicarle a la ciudadanía que no es natural que la vicepresidenta y el Presidente quieran manejar fallos de la Corte y que el Poder Judicial no sea independiente y haga su tarea de equilibrio de poder. Eso es lo que plantea Cristina, y lo que ratifica Alberto. Plantean que no quieren un sistema republicano. Por eso creen que deberían modificar la Constitución, eso es lo que está detrás", lanzó.

