El empresario Alfredo Coto aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández les pidió que traten de frenar los aumentos de precios durante seis meses, en el almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

El dueño de la cadena de supermercados Coto remarcó que el jefe del Estado les solicitó colaboración "para salir de esta coyuntura". "Según el Presidente, la situación económica es compleja", sostuvo en diálogo con Radio La Red.

"Nos pidió ayuda a todos y que por seis meses tratemos de frenar todo lo que podamos en cuanto a aumentos para que esto [por la pobreza] no se dispare", contó el empresario.

Ayer Fernández encabezó un almuerzo con los empresarios más poderosos del país. "No perdamos tiempo en discutir de quién es la culpa", les dijo a los miembros de AEA. También les planteó que "la situación fiscal es más endeble de lo que piensan".

Según Coto, a los empresarios que estaban presentes les "gustó mucho" la impronta de Fernández y "cómo va a ir encarando las cosas".

Además, se refirió al aumento de la presión impositiva, especialmente a los consumos en divisa extranjera. "Todo un lío, pero evidentemente tenemos una necesidad de dólares muy urgente y de alguna manera nos toca a todos", dijo.

"Son impuestos que hay que poner para salir de esta coyuntura, después poco a poco ir integrando. Lo principal ahora es ayudar a los que más problemas tienen", apuntó.

Respecto de la suba de Bienes Personales, aseguró: "No me hace mucha gracia, el humor no lo voy a perder. Hay que ayudar".