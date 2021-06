Alfredo Leuco, sobre Alberto Samid: “Sus insultos de odio racial deben ser castigados”

Este martes en El diario de Leuco, Alfredo Leuco se refirió en su editorial a Alberto Samid y a las expresiones antisemitas que el empresario de la carne ligado al peronismo realizó este lunes. El periodista llamó la atención sobre el silencio del Inadi y del presidente Alberto Fernández tras este mensaje de Samid y sentenció: “Sus insultos cargados de odio racial deben ser castigados”.

Leuco dedicó su habitual columna de este martes a hablar de las últimas expresiones de Samid en el contexto del mensaje con el que el autoproclamado “rey de la carne” había respondido los dichos de la embajadora israelí en Argentina, Galit Ronen.

La diplomática se había referido al cepo a la carne que impuso el Gobierno argentino con las siguientes palabras: “Si la Argentina no nos va a vender carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”.

Alfredo Leuco, contra Samid: "Sus insultos de odio racial deben ser castigados"

Samid replicó esta postura con un tuit en su cuenta que decía: “Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren carne. Que esta ‘amenaza´, la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, el rey de la carne”.

“Hasta este momento, ni Victoria Donda (titular del Inadi) ni Alberto Fernández han salido a repudiar, amonestar o aunque sea a tomar distancia de la salvajada discriminatoria de Alberto Samid”, comenzó su columna editorial el conductor de El diario de Leuco.

“Alberto debería decir algo sobre un afiliado e histórico militante del justicialismo como Samid. Fue diputado y, además, vicepresidente del Mercado Central durante el Gobierno de Cristina”, agregó.

“La reiteración y la magnitud de sus insultos cargados de odio racial deben tener un castigo -continuó el periodista-. Samid es un delincuente que está preso. Apenas estuvo dos meses en el penal de Ezeiza porque la justicia lo premió con una detención domiciliaria. Está condenado a 4 años de prisión por asociación ilícita y evasión impositiva”.

“Semejante malandra, cuatrero y xenófobo se dio el lujo, por enésima vez, de escupir su antisemitismo sobre los judíos. ¿Hasta cuándo el estado argentino y la justicia le van a permitir ese atropello?”, expresó Leuco.

A continuación, el conductor de LN+ se refirió puntualmente al tuit de Samid sobre el tema de la venta de la carne a Israel y señaló el “desprecio permanente” del empresario cárnico a “todo lo que le parezca judío”.

Más adelante, Leuco hizo un racconto de otras declaraciones en el mismo sentido que había realizado Samid sobre la comunidad judía.

“No es la primera vez que él vomita estas palabras. Hace dos meses, lo hizo contra tres empresarios. A uno le dijo: ‘Este moishe no tiene límites, no se cansa de robarnos. Estos paisanos son todos iguales’. A otros dos los acusó porque ‘hicieron la guita acá y se van a vivir a Uruguay’. Evito los nombres para no re victimizarlo”, expresó el periodista.

Sobre el final de su columna, el conductor de El diario de Leuco hizo un breve perfil de Samid: “Peronista hasta el caracú, desde el 26 de mayo ya tiene colocadas las dos dosis de la vacuna Sputnik. Pertenecer tiene sus privilegios. Sus contactos con el peronismo son muy variados y estrechos y por eso se siente absolutamente impune”.

“Espero escuchar la voz del presidente del país y del justicialismo con algún tipo de condena o de inhabilitación partidaria hacia Samid. No se pueden dejar pasar ni naturalizar a estos venenos explosivos”, concluyó.

LA NACION