26 de agosto de 2020

Un mes después del escándalo por la difusión del video en el que afirmaba que debía hacerse cargo de "cubrir" la venta de "falopa" realizada con ambulancias del municipio, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, vio aliviada su situación política en el distrito. El Concejo Deliberante rechazó una iniciativa de la oposición local que buscaba conformar una comisión investigadora para analizar la conducta del jefe comunal. La mayoría holgada del oficialismo del Frente de Todos permitió que la postura de archivar el pedido de Juntos por el Cambio ganara la pulseada con comodidad.

El bloque oficialista del intendente, con 16 integrantes, impuso su número para hacer triunfar su moción de archivar el proyecto de la comisión, que impulsaba la bancada de siete concejales de Juntos por el Cambio. "Se mandó a archivo porque el pensamiento es que la Justicia tiene que juzgar primero. Nuestro intendente no está procesado, ni imputado en ninguna causa, y está a Derecho", explicó a LA NACION Roque Caggiano, concejal del Frente de Todos y presidente del Concejo Deliberante de José C. Paz.

Más allá del frente político puertas adentro de su distrito, en el que ayer se cerró la ofensiva opositora, Ishii enfrenta una causa judicial iniciada de oficio en la Justicia de San Martín tras la difusión del video en el que discutía con los choferes de ambulancias de José C. Paz, en medio de una protesta.

Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias" 01:25

Video

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, en esta causa, a cargo del fiscal Miguel Vieria Miño, declararon hasta la semana pasada unos quince testigos (entre ellos, los ambulancieros); se solicitó información a juzgados y fiscalías federales de San Martín para relevar si existen investigaciones que puedan vincularse al expediente, y el intendente, al comienzo de la investigación, presentó un descargo por escrito.

En el recinto del Concejo Deliberante se discutió la iniciativa de formar la comisión impulsada originalmente por la concejal Gina Chavero, de la Coalición Cívica. "La pasaron a archivo directamente porque el caso lo juzga la Justicia", dijo la edil a este diario, al resumir los motivos por los que el oficialismo rechazó su propuesta.

En su discurso ante los concejales, Chavero argumentó: "Hoy acá no se juzga la culpa criminal del intendente, para eso está la Justicia. Nosotros estamos acá para juzgar la culpa política por sus dichos. No podemos mirar para otro lado, la Coalición Cívica-ARI no va a hacerlo porque no fuimos votados para eso, porque no forma parte de nuestra historia, ni de nuestros valores, ni de las enseñanzas de Elisa Carrió".

El naufragio del proyecto opositor era un final previsible para la iniciativa opositora, que necesitaba de los dos tercios de los votos para prosperar e iniciar, así, el camino a una todavía más improbable suspensión preventiva del intendente.

El Concejo Deliberante de José C. Paz sesionó con protocolos preventivos por el coronavirus. Desde que se inició la pandemia, al menos cuatro ediles se contagiaron. Entre otros temas, en la sesión que tenía como punto polémico el proyecto de la comisión investigadora también se aprobó, por 16 votos positivos contra 8 negativos, la rendición de cuentas del municipio.