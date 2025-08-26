Allanamientos en Nordelta por la denuncia contra el jefe de seguridad

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanamientos en Nordelta, como parte de la investigación contra el jefe de seguridad del lugar, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que la policía lo estaba buscando.

De Vicentis declaró ayer en indagatoria ante el juez Casanello y negó la acusación que pesa en su contra. La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares que ya están en poder de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal.

De Vicentis lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta. Estaba de vacaciones el viernes pasado, cuando la Policía de la Ciudad llegó a la garita externa del complejo en busca de los hermanos Kovalivker. Pese a que no le tocaba trabajar, los investigadores entienden que intervino para proteger a los empresarios.

Cuando finalmente los investigadores llegaron a la casa de Jonathan Kovalivker, él se había ido. Una caja fuerte estaba abierta y había banditas elásticas en el piso.

A Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y otro de los dueños de la droguería Suizo Argentina, la Policía lo encontró cuando intentaba irse de Nordelta. La empresa de la familia está sospechada de haber pagado sobornos a la Agencia de Discapacidad.

El pedido de indagatoria del jefe de seguridad de Nordelta lo hizo el fiscal de la causa, Franco Picardi. “El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”, dijo a LA NACION una fuente que trabaja en el caso.

A Emmanuel Kovalivker, interceptado por la Policía cuando al parecer pretendía abandonar también Nordelta, lo encontraron con 266.000 dólares repartidos en una decena de sobres con anotaciones. Le secuestraron ese dinero y también $7.000.000, su celular y su pasaporte.

