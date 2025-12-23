Allanan un estudio contable de empresas ligadas a autoridades de la AFA

La Justicia allanó esta noche un estudio contable en Lomas de Zamora, en busca de los papeles de trabajo del contador que se encarga de llevar los asuntos de las firmas involucradas en la compra venta de la mansión con helipuerto de Villa Rosa, en Pilar, que supuestamente está ligada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El procedimiento fue ordenado por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, luego de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial.

Las autoridades llegaron hasta el estudio contable pero, en un principio, el procedimiento se demoró pues las normas exigen la presencia de un veedor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dijeron fuentes del caso a LA NACION.

Finalmente, y con las demoras propias de la víspera de las fiestas navideñas, se apersonó una veedora del colegio de contadores de la jurisdicción y se realizó el allanamiento.

El juez Aguinsky busca documentos que expliquen los vínculos entre la empresa Malte SRL y las firmas Central Park Drinks y Real Central SRL.

El procedimiento tuvo lugar en el Departamento A del sexto piso del edificio de Manuel Acevedo 83, de Lomas de Zamora. Se trata de un estudio que comparten varios contadores y también hay bufetes de abogados en el edificio.

Las tres firmas aparecen ligadas a la mansión de Villa Rosa, en Pilar, de cinco hectáreas, que según se supo ahora fue vendida en 2024 por Malte a Central Park Drinks en 1,8 millones de dólares, a solo 32 dólares el metro cuadrado.

Mauro Javier Paz aparece firmando por Malte SRL y Luciano Pantano, por Central Park Drinks.

Paz era el presidente de una asociación de Fútbol Femenino asociada a la AFA y Pantano, el presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA.

Pantano y su madre Ana Conte aparecen como socios en Real Central SRL, la empresa antes denominada Central Park Drinks y que aparece como la dueña de esa mansión.

Pantano ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown, es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.

Conte, es jubilada y trabajadora autónoma. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

La justicia sospecha que ambos son en realidad supuestos testaferros de autoridades de la AFA que estarían detrás de la propiedad.

Avalan esas sospechas que el domicilio de Malte SRl coincide con el de la firma HT de Santiago del Estero, dueña de un hotel del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ladero del presidente de la entidad rectora del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia.

También, el hecho de que en la casona de Villa Rosa hay un galpón con 54 autos, algunos de ellos de colección, otros de alta gama, motocicletas y dos kartings, que están relacionados por sus cédulas azules con la familia de Toviggino. El hijo del dirigente santiagueño, además utilizó esos kartings para competir.

La empresa Real Central aparece, además, como propietaria de otra casona en un country de Pilar, donde supuestamente vive Toviggino.