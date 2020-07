La conductora mostró su enojo por la procesión del ladrón que ocurrió en Quilmes Crédito: eltrece

26 de julio de 2020 • 16:13

Durante Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Juana Viale expresó con la procesión realizada por la barra de Quilmes para despedir a Franco Martín Moreyra, el ladrón abatido por el jubilado Jorge Ríos la semana pasada.

"Me dio un poco de bronca cuando fueron a enterrar al ladrón del caso del jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Me dan ganas de putear, pero no lo hago", confesó Juana.

"¿Que obsceno, no? Para los que estamos día a día con tantas restricciones", comentó el pastelero Mauricio Asta, invitado a la "mesaza".

"Hay tanta gente haciendo tanto esfuerzo, no pudiendo despedir personas queridas y de repente ver cuatro cuadras de autos; te da bronca la verdad. También es la Argentina y la realidad no es equitativa para todos", concluyó la actriz.

La reflexión de la conductora surgió luego de una pregunta de Marcelo Polino, que inquirió sobre cómo se encontraba su abuela, Mirtha Legrand. Viale admitió que la diva de los almuerzos se siente todavía golpeada por la reciente muerte de sus hermanosJosé y Goldy.