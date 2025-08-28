Alonso dijo que a Milei no le pegó ninguna piedra gracias al trabajo de la Provincia

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se refirió este jueves al ataque contra la caravana del presidente Javier Milei y otros dirigentes libertarios en el municipio de Lomas de Zamora, donde un manifestante arrojó una piedra contra la camioneta en la que viajaba el mandatario. El funcionario de Axel Kicillof aseguró que el mandatario no fue alcanzado por el proyectil gracias al trabajo de la Policía de la Provincia.

“Fue una visita del Presidente en tono electoral. Se organizó una caravana en una camioneta con los candidatos y [Milei] se encontró con las dificultades del territorio. Fue un hecho que repudiamos, que es recibir agresiones, que no impactaron en él, por suerte, gracias a nuestro trabajo”, indicó Alonso esta mañana.

En diálogo con Urbana Play, el funcionario provincial apuntó contra la organización de las recorridas de campaña y la “exposición” de Milei. “Tuvo que salir corriendo; no es la primera vez que hace eso. ¿Se acuerdan cuando iba a ver [a su expareja] Fátima Flórez al teatro en Mar del Plata? Nosotros lo cuidamos al Presidente en varias ocasiones, cuando estuvo en Bahía Blanca y cuando hizo los dos actos de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata”, enumeró.

También apuntó contra el diputado José Luis Espert, que ayer fue evacuado de la caravana en una moto. “En Junín ya empezó a haber problemas. Hay actitudes que no suman para nada. Hubo una provocación de Espert que fue con manifestantes que estaban en contra de la presencia de Milei, haciéndoles gestos, insultándolos...todo eso no suma”, insistió Alonso.

Espert fue evacuado de la caravana de Milei en moto

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Seguridad bonaerense justificó la presencia de un volquete de piedras sobre la calle, ya que se presume que fue de allí que el manifestante sacó la piedra para arrojársela a la camioneta. “Si usted camina por el conurbano, es común encontrarse con volquetes. Yo no decidí que se haga esto, nos llegó una orden de servicio. El que organiza y conduce todo esto es el jefe de la Casa Militar”, expresó.

Sobre el operativo provincial, detalló: “A mí me pidieron cuatro unidades antidisturbios, que son grupos de infantería, dos en una esquina y dos en otra, 12 motos que tenían que ir desde que Milei entraba a la Provincia hasta el lugar de la actividad y después cuando salía con la caravana. Era una locura cuando vimos lo que iban a hacer. Había 50 efectivos más de seguridad [de la Bonaerense] acompañando porque veíamos que estaba desprotegido el Presidente”.

En esa línea, insistió en que el Presidente fue parte de “una exposición que no fue cuidada”.

“No lo cuidaron. Uno cuando conoce esto sabe que hay lugares, hay climas sociales, hay situaciones...el Presidente tiene la libertad de ir a donde quiera y esta perfecto. Hay formas de organizar las cosas; creo que esto no estuvo cuidado. El único momento en que Milei habla del tema más delicado que tiene el Gobierno [por las grabaciones clandestinas que se le atribuyen al exjefe de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo] es arriba de una camioneta mientras arrojan piedras”, dijo.

El miércoles por la tarde, con la salida de Milei y los otros dirigentes libertarios, empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes. Fue entonces cuando los libertarios atribuyeron el ataque a activistas del PJ. Por los disturbios hay dos detenidos. Según el ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, uno de ellos es quien presuntamente arrojó la piedra que fue captada por una cámara. También fue aprehendido un militante de la agrupación H.I.J.O.S, quien supuestamente se puso en frente de la camioneta que llevaba a Milei para impedir que avance.