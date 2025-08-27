Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un tenso cruce durante la sesión en la que expuso el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Fue cuando Pagano hablaba sobre el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y le pedía a Francos explicaciones. Lemoine la filmó por momentos y luego se paró frente a ella para evitar que su colega saliera en la transmisión.

Debido a lo tenso del episodio, el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvo que pedirle varias veces a Lemoine que tomara asiento. La sesión siguió. El periodista Jorge Rial mostró en C5N capturas de chats de un diálogo entre Lemoine y Martín Menem, y especuló sobre esa conversación.

Las capturas fueron tomadas por un fotógrafo que hacía imágenes de la sesión. Cuando las fotos del celular de Lemoine fueron hechas públicas por Rial, la seguridad de Diputados sacó a los acreditados del palco.

¿Qué decían los chats?

Marcela Pagano y Lilia Lemoine en el recinto del Congreso Fabián Marelli

“Yo me puedo parar donde quiera”, escribió la diputada y añadió un emoji de santa. El titular de la Cámara le respondió, en alusión a Pagano: “Se pone nerviosa”. A ello, Lemoine agregó: “Yo lo miraba a Francos y se jijeaba [se reía]. Además es culpa de Santi Caputo si mi celu tiene el sticker de…”.

Rial aprovechó ese material para criticar al titular de la Cámara baja: “En el preciso momento en que Marcela Pagano trataba de hablar, Lilia Lemoine chateaba con el presidente de la Cámara, que estaba pelotudeando. En vez de estar atento, el peor presidente de la Cámara de Diputados estaba pelotudeando”.

Tras la difusión, la diputad de LLA salió al cruce tanto de Rial como de Pagano en redes sociales: “Aquí está Jorge Rial violando la ley, de nuevo. Al igual que su amiga Pagano, violando la Ley de Inteligencia desde el Congreso. Sí, Marce, nos jijeamos para no llorar. Sos una ridícula y una traidora. PD: No esperaron a que terminara de escribir”.

La conversación entre Lilia Lemoine y Martín Menem

En diálogo con LA NACION, la diputada reconoció la autenticidad de los chats, aunque desmintió la versión de Rial sobre el momento en que fueron enviados: afirmó que la conversación tuvo lugar a las 14:14, cuando ya no hablaba Pagano sino Juan Manuel López, legislador de la Coalición Cívica.

Consultada sobre el “sticker” de Santi Caputo”, en referencia al asesor clave de Javier Milei e integrante del “Triángulo de Hierro”, Lemoine explicó: “Tengo un sticker de las Fuerzas del Cielo. Y como ellos (la oposición) intentaron sembrar que Caputo opera a Menem y viceversa, habíamos estado comentando eso”.

El martes se le atribuyó a Menem el manejo de la cuenta anónima @PraetorLeon, desde la cual se atacó a Caputo y a sus seguidores —irónicamente bautizados como “las nenas del cielo” en vez de “Las Fuerzas del Cielo”— y se difundieron mensajes en sintonía con el propio presidente de la Cámara baja. Sin embargo, Menem negó vínculos con esa cuenta.

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine Hernán Zenteno

Sobre el final de la conversación con este medio, Lemoine redobló sus críticas a Pagano -a quien calificó de “espía” y dijo que “va a ir en cana”- y hasta apuntó contra el abogado Francisco Bindi, de quien el Gobierno sospecha de estar detrás de la filtración de los audios que provocaron la salida de Diego Spagnuolo.

“Eso es lo que hacen Bindi y Pagano: sembrar discordia y romper. Lo que están rotos son ellos. En La Libertad Avanza, en cambio, tanto Las Fuerzas del Cielo como los Menem y [Sebastián] Pareja, si tienen alguna diferencia es generaciones, de funciones o listas. Pero todos trabajamos para apoyar al proyecto de Javier Milei”, concluyó.