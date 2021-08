Alteraron la biografía de Hebe de Bonafini: “Deben ser las ganas que tienen de que me muera”

Esta mañana las redes sociales se convirtieron en caja de resonancia de una falsa noticia. Decía que la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, había fallecido. El dato, falso, fue viralizado por usuarios en Twitter. Apenas horas más tarde, su biografía de Wikipedia fue alterada y retitulada con insultos y descalificaciones: “Vieja, lacra, decadente y senil”. En diálogo con LA NACION, la activista por los derechos humanos explicó: “Serán las ganas que tienen de que me muera”.

Si bien Hebe de Bonafini desconocía la modificación que había sufrido su perfil virtual, aseguró que estaba al tanto sobre la falsa información que circuló sobre su fallecimiento. “No lo vi, no sé lo que dijeron de mí, solo sé que hablaron de mi muerte esta mañana”, le indicó a este medio.

Esta mañana, modificaron por unos minutos la descripción de Wikipedia de Hebe de Bonafini con calificativos despectivos

La activista le sugirió a LA NACION que hay un vínculo entre los rumores virales sobre su muerte y sus críticas al Gobierno. En ese sentido, enfatizó que no iba a dejar de emitir opiniones sobre lo que crea necesario. “No lo voy a dejar así, no me van a callar la boca”, señaló, convencida de tomar acciones legales.

Así, le confirmó a este medio que iniciará un proceso judicial por los calificativos que le adjudicaron en su biografía de Wikipedia. “Voy a hablar con mi abogado”, afirmó de Bonafini.

La titular de Madres de Plaza de Mayo criticó al Gobierno por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, en pleno aislamiento del pasado año. “A mí me cayó re mal, me sentí ofendida porque todos nos quedamos en los cumpleaños solos”, había expresado en su columna radial, en La vuelta completa.

“No entró nadie a la casa, nadie festejó. Nos pedían y nosotros obedecíamos las órdenes de cuidarnos y de cuidar a los otros. Y él resulta que fue un chiste. Se equivocó. Él no se puede equivocar tan grueso, es el Presidente”, continuó de Bonafini, quien cuestionó a Alberto Fernández por el “brindis” celebrado el 14 de 2020.

La demanda de Cristina Kirchner

En sintonía con este episodio, la vicepresidenta Cristina Kirchner denunció a Google, en agosto de 2020, por aparecer en el buscador como “Ladrona de la Nación Argentina”. En su momento, sus abogados realizaron una presentación judicial ante el Fuero Federal Civil y Comercial con el fin de solicitar una pericia informática como prueba anticipada.

Según habían informado cerca de la vicepresidenta, el objetivo era que “arbitren todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador Google de una persona destacada”.

Finalmente, en marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Kirchner en la demanda por haber asociado su nombre con el calificativo “ladrona”. En una primera instancia, Google había apelado e intentado, sin éxito, impedir el acceso al servidor por entender que implicaba una violación al secreto comercial.