El diputado de Juntos por el Cambio que faltó a la sesión se justificó: “No estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”

Luego de faltar a la sesión donde el oficialismo aprobó por un voto la modificación del impuesto a los bienes personales, el diputado de Pro Álvaro González justificó su ausencia desde Berlín, donde está, y se refirió a dos aspectos: uno personal y otro político.

Desde el plano personal indicó que pidió licencia el 9 de diciembre para asistir al casamiento de su hija en Alemania y que “no estaba en carpeta” el tratamiento del gravamen. “No estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, aclaró en diálogo con Radio Rivadavia, luego de explicar que intentó regresar antes de tiempo para estar durante la votación, pero que no fue posible.

Desde lo político, sostuvo que “la ley salía igual” tanto si él llegaba al recinto como si no lo hacía. “La foto final es más profunda que una foto. La foto final es ‘faltaron tres vagos que no están, que son unos boludos y que se fueron a dar vueltas por el mundo’. No es así, más allá de que me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo y no me victimizo”, sostuvo.

“Hace dos años que no veía a mi hija”

En cuanto a la razón de su viaje que coincidió con el tratamiento del impuesto relató: “Lamento profundamente ser protagonista absolutamente involuntario de esta historia. Esto tiene dos planos. Uno es el personal, que es el motivo por el que estoy en Berlín y no puedo victimizarme por eso, ni mucho menos. Cuando tomé la decisión de pedir licencia, el 9 de diciembre, los temas que fueron tratados ayer no estaban en carpeta, solo estaba el tratamiento del presupuesto. Hace dos años que no veía a mi hija, se casaba y decidí venir”.

Recordó además que la iniciativa ya tenía el aval del Senado y que por una petición que hizo la legisladora de Pro Silvia Lospennato -durante el debate por el presupuesto 2022- se incorporó el tratamiento de bienes personales a Diputados antes de que culmine este año.

“De la sesión de ayer me enteré por Silvia el sábado. Hice todos los esfuerzos para poder volver. Tuve mala suerte, el ticket era vía Ámsterdam y cerraron por Covid. No estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, sostuvo.

González es uno de los tres legisladores de la oposición que fueron criticados ayer por su ausencia. A él se sumaron Camila Crescimbeni, que dio positivo en el test de Covid que le hicieron en el Congreso para ingresar al recinto, y Gabriela Brouwer De Koning que está en un viaje familiar.

“Más allá de los tres que no estuvimos, la ley salía igual”

Después de fundamentar su estadía en Alemania, González pasó al terreno político y dijo que “más allá de las tres ausencias”, ya se alcanzaban los 129 votos de la Cámara Baja “para que existan más impuestos”.

“Pareciera ser que la presencia de tres diputados o la ausencia es lo que permitió que el oficialismo sacara la ley. En el Congreso lo que la gente vota se transforma en matemática. Más allá de los tres que no estuvimos, si hubiéramos estado la ley salía igual. Porque el artículo que establece la mayor carga impositiva sale porque tiene apoyo de los diputados de Río Negro, Neuquén, Misiones, Santa Fe y Santa Cruz; y la abstención de los de Córdoba y los de Randazzo”, planteó.

Al respecto apeló a cuestiones técnicas del Poder Legislativo sobre el articulado del proyecto y no sobre la votación final: “Los diputados de Río Negro, Neuquén, Misiones, Santa Fe y Santa Cruz más la abstención de los cordobeses y de Randazzo permiten que el artículo 4, que sube las alícuotas a bienes en el exterior, sea aprobado. Esos 129 iban a estar con nosotros en el recinto. Si estábamos, se empezaba a tratar la media sanción de Senadores y se iba a incorporar el artículo. Tenés mayoría y lo incorporás”.

Bajo esa línea de relativizar el peso de su ausencia, insistió con que la oposición tampoco se iba a imponer si él, Crescimbeni y Brouwer De Koning llegaban. “No quiero victimizarme, pero no es tan lineal de que porque no había tres diputados se aumentaron los impuestos. Hay que mirar un poquito más profundo el tema”, sostuvo y añadió: “En el fondo hay una construcción política donde hay una mayoría en el Congreso hoy sentada en las bancas en la que son más los que quieren aumentar impuestos que los que los quieren bajar”.

Por último, remarcó que no pensó en renunciar tras el escándalo que ocasionó su faltazo: “Hace seis años que soy diputado, tengo 100% de asistencia a todas las sesiones y frente a un hecho personal pedí licencia por 15 días. Se desató todo esto, intenté volverme y no pude, es una fatalidad”.