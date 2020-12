Amado Boudou habló sobre el inminente fallo de la Corte y criticó a Alberto Fernández: "Ningún mamarracho jurídico sobre Cristina se solucionó" Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

A horas de que la Corte Suprema defina si debe o no regresar a la cárcel, el exvicpresidente Amado Boudou participó de un debate virtual con militantes kirchneristas y criticó la falta de reacción del gobierno de Alberto Fernández frente al "lawfare": "Estamos muy de atrás con el tema judicial", sostuvo.

La Corte Suprema tiene previsto confirmar en las próximas horas la condena a cinco años y diez meses de prisión que recibió Boudou por el caso Ciccone. De quedar firme la sentencia, Boudou volvería a la cárcel, al perder el beneficio de la prisión domiciliaria que obtuvo a principios de este año.

No hay uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se haya solucionado Amado Boudou

"Si termina dándose lo que sale en los diarios, uno lo podría haber venido venir cuando vimos el resultado de la comisión de juristas (que conformó Fernández para analizar cambios en la Justicia)", afirmó el exministro de Economía durante la charla virtual del grupo MAK, que integran varios militantes kirchneristas, como el periodista Edgardo Mocca, ex678.

Para Boudou, el informe que elaboraron los expertos convocados por el Presidente para proponer modificaciones en el funcionamiento del Poder Judicial tuvo "un resultado muy lavado" y "no toca los temas centrales del lawfare".

"Pegado a esto vimos que había pendiente una resolución del tema cuadernos. Y el resultado del tema cuadernos fue el peor, porque convalidaron todo lo que venía pasando. Entonces se van convalidando las acciones por falta de acción del otro lado (por el Gobierno)", dijo.

Críticas al Gobierno

Según el exfuncionario, "hay un déficit de concepción y gestión" en la Casa Rosada sobre lo que ocurre en la Justicia. "El problema no soy yo, ni Julio De Vido, ni Milagro Sala, sino que la principal perseguida política en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces nuestra democracia está muy condicionada", lanzó.

Y completó: "No hay uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se haya solucionado. Pensemos en el caso del dólar futuro, en la causa del acuerdo con Irán. Es obvio que son absurdas, ofenden la inteligencia y lo jurídico".

Amado Boudou podría regresar a la cárcel

Boudou calificó como un "escándalo" que haya "un sistema de justicia de personas, no de hechos". En ese marco, el exvicepresidente cargó las tintas contra la administración de Fernández: los acusó de tener una actitud apática frente a la situación judicial de exfuncionarios kirchneristas.

"Me aguanto la que me tenga que aguantar, no me voy a callar y no me voy esconder. Pero me parece que debería ser más una tarea colectiva que individual", señaló.

Además, consideró que los referentes del Gobierno no hablan sobre la supuesta "corrupción monetaria" ni del espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. "Ahí nosotros tenemos gran culpa porque hay un silencio sobre todo lo que ha hecho Macri. Pero no decimos nada porque no queda bien. Nos dijeron desde los grandes medios que venimos por la 'venganza'. Entonces, compramos eso y nos callamos la boca", advirtió.

Peñafort y el "problema" del lawfare

Por su parte, la abogada Graciana Peñafort, que representa a Boudou en el caso Ciccone, se mostró cauta respecto del inminente fallo de la Corte sobre su defendido. Cercana a Cristina Kirchner, Peñafort remarcó que "el lawfare no se desactiva con ganar las elecciones".

"No dejo de comprender que el problema no se llama Amado, sino lawfare. Es una decisión que tiene que dar la política. A un año de ser gobierno, no hemos logrado cambiar la matriz del Poder Judicial", subrayó.

Durante su intervención, Boudou también criticó la visión del Presidente sobre "cómo funciona el mundo". "En un mundo donde los antagonismos son cada vez más marcados, hay muchos problemas que no se pueden arreglar tomando un café. No hay arreglo: ganan las mayorías o las minorías", expresó.

Y se quejó de que haya funcionarios que estén muy atentos a las opiniones del Grupo Clarín. "Guarda que por este camino terminamos con el Fondo. ¿A quién le queremos cuidar la plata? ¿Con quién queremos quedar bien? Esas debieran ser las preguntas, más allá de las medidas del Gobierno", agregó.

