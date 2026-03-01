Ampliarán la denuncia contra la AFA tras la revelación de videos y fotos de “La Rosadita” del fútbol

La revelación de videos y fotos de Juan Pablo Beacon, mano derecha del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, contando montañas de dólares y repartiendo bolsos y cajas con dinero, que mostró este domingo LA NACION, tendrá consecuencias judiciales.

Diputados de la Coalición Cívica preparan una ampliación de denuncia en la causa donde se investiga el desvío de fondos de la AFA por parte de Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, que pedirá avanzar sobre “la ruta del dinero negro” del fútbol.

Los legisladores quieren que la Justicia explique cómo era posible que los laderos de Toviggino podían mover cientos de miles de dólares en efectivo, cuando los argentinos estaban restringidos por el cepo del gobierno de Alberto Fernández.

Toviggino y Tapia, la semana pasada, en el predio que la AFA tiene en Ezeiza @natyponcefotos

Por eso, la Coalición Cívica pedirá que la investigación se extienda a las autoridades económicas, que por entonces encabezaba Sergio Massa, y del Banco Central.

Los legisladores también quieren profundizar otras dos líneas en su denuncia. Por un lado, avanzar sobre los puntos oscuros que dejaron las declaraciones de los pilotos del helicóptero que iba y venía de la mansión de Pilar, que se sospecha pertenecía a Toviggino. Y, por último, la tercera línea de la ampliación de la denuncia será el “emporio equino”, como lo llaman en la fuerza que lidera Elisa Carrió. Se refieren a la desaparición de decenas de caballos pura sangre que estaban en la mansión, pero fueron retirados delante de las narices de la justicia. Los diputados pidieron las cámaras al municipio de Pilar, que encabeza Federico Achával, y no recibieron nada.

Repercusión política

Los videos y fotos que reveló LA NACION en los que se observa cómo Beacon cuenta y traslada dinero que provendría de maniobras con sociedades fantasma, motivó también el rechazo de dirigentes políticos que cuestionaron la maniobra, subrayaron que debe hacerse Justicia y afirmaron que las escenas recuerdan momentos clave en casos de corrupción del kirchnerismo.

El legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), denunciante en la causa de la mansión de Pilar que se atribuye a Toviggino, no dudó en señalar que el tesorero de la AFA y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, finalizarán en prisión. “Tapia y Toviggino van a terminar presos”, escribió Del Gaiso en su cuenta de la red social X.

“La Ruta del dinero que termina en Montevideo y Quintana, la ‘Rosadita de la AFA’. Juan Pablo Beacon, mano derecha de Toviggino, habría accedido a los dólares de TourProdEnter vía empresas fantasma o empresas como Malte SRL, que estarían vinculadas a Toviggino, con facturas truchas. Recibían dólares cash, vía el financista “Fiño” que entregaba en las oficinas de la calle Lavalle y terminaban en Montevideo y Quintana, ‘La Rosadita de la AFA’, edificio pegado al centro de belleza ‘La fleur de Sarti’ de María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y exgerenta de finanzas de la AFA", resumió Del Gaiso.

“De ahí, en vez de ir a los clubes, iba a la mansión de Pilar, los autos de alta gama, los caballos, los helicópteros. La mayoría de los dirigentes de los clubes del interior, a los que les dan ‘migajas’ van a ir el 7 de marzo a un encuentro de la AFA para bancar a Toviggino antes de que declare. Pruebas sobran y van a seguir apareciendo todo el tiempo, falta Justicia”, completó el legislador porteño.

La Ruta del dinero que termina en Montevideo y Quintana, la “Rosadita de la AFA”



Juan Pablo Beacon mano derecha de Toviggino habría accedido a los dólares de TourProdEnter via empresas fantasmas o empresas como Malte SRL,que estarian vinculadas a Toviggino, con facturas truchas.… https://t.co/59Xzael8Zp — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) March 1, 2026

La senadora bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que fue jefe de Seguridad del Club Atlético Independiente, afirmó a LA NACION que el manejo de dinero que se evidencia en las imágenes y videos no es sorprendente en el contexto de las maniobras “mafiosas” de la AFA.

Arietto se remitió a las épocas de Julio Grondona al frente de la entidad rectora del fútbol argentino. “No me sorprende. El 1º de septiembre de 2012,el inspector que mandaron para auditar el comienzo del partido Godoy Cruz-Independiente estaba contando plata en una pieza del estadio de Mendoza, abrí la puerta y lo vi. El tipo se llevaba la guita, la repartía como quería, se la daba al club visitante porque era un arreglo”, rememoró Arietto.

“No me sorprende que, 14 años después, hagan exactamente lo mismo, con la mano derecha de Toviggino, en este caso un dirigente de cuarta línea, contando plata de los clubes. Todos los clubes a los que bombearon, mandaron a la B o fundieron, fue por la dirigencia mafiosa de la AFA”, dijo Arietto a este diario.

Florencia Arietto, senadora bonaerense por LLA

Las maniobras de traslado de dinero por parte de Beacon y las escenas en las que se cuenta dinero generaron comparaciones con imágenes icónicas de escándalos de corrupción del kirchnerismo, como el de los fajos de dinero que se contaban en la financiera conocida como “La Rosadita”, de Puerto Madero.

“La corrupción de hoy, tanto en lo público como en lo privado, es demasiado parecida a lo que ya hemos vivido en la Argentina en los tiempos del kirchnerismo. Y la marca que acompaña tanta ostentación de los que se filman contando plata, o exhiben patrimonios imposibles de justificar, es la impunidad del poder. De los de antes y los de ahora que, en definitiva, son los mismos. La Justicia como cómplice, con sus demoras, debilidades y claudicaciones. Y una sociedad anómica que ha perdido la capacidad de reaccionar. Es la degradación moral de la república y la anomia”, reflexionó la exdiputada Margarita Stolbizer (GEN), denunciante en causas como Hotesur y Los Sauces.

Margarita Stolbizer, exdiputada nacional del partido GEN Aníbal Greco

La abogada María Pace Wells, que representa a Del Gaiso en el expediente de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, se preguntó, con ironía, si la AFA iba a disponer una huelga por tiempo “indeterminado” tras las nuevas revelaciones. “La ‘RosAfita’. Y, ahora, ¿Qué van a hacer…Paro indeterminado? ¿La dirigencia del fútbol no tiene nada para decir?Los socios y los hinchas ya se expresaron en las canchas”, publicó Pace Wells en su cuenta de X.