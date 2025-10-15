Analistas advierten por el impacto del mensaje de Trump: ponen la mira en los votantes independientes

Ni los libertarios convencidos, ni los electores que ya tienen comprometido su apoyo al peronismo cambiarán su voto el próximo 26 de octubre a raíz de la reciente advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Analistas políticos consultados por LA NACION coinciden en que los votantes que sumaron su respaldo al líder libertario en el balotaje de 2023 −identificados con el ya inexistente Juntos por el Cambio− son los principales destinatarios del contundente mensaje del mandatario republicano.

“Si no gana, no contará con nosotros; si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, fue la rotunda frase de Trump a Milei en Washington.

“Es una intromisión, casi una extorsión. Prácticamente dijo: si ustedes no lo votan [a Milei], yo que soy poderoso les retiro el dinero. Nunca imaginé que podía suceder un diálogo de este tipo, mucho menos por parte del presidente de Estados Unidos. Pero se trata de un empresario inmobiliario que maneja la política como si fuera una de sus empresas”, expresó a LA NACION la socióloga e investigadora Liliana de Riz.

El politólogo Andrés Malamud dice que la intervención de Trump “es una intromisión, pero está en su derecho: el prestamista impone las condiciones, no te obliga a tomar el crédito”

Al politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa le cuesta definir la maniobra de Trump como una extorsión, una valoración que circuló en las últimas horas. “Una extorsión implica obligación. En este caso Estados Unidos no está obligando a la Argentina a pedirle plata”, precisó

Malamud duda de que el episodio tenga impacto electoral porque “cada uno lo interpreta a la luz de sus creencias preexistentes: para el kirchnerismo siempre será colonialismo y para los libertarios siempre será occidentalismo”.

Efecto abstención

De Riz, autora del libro Laboratorio político Milei. El primer año en el sillón de Rivadavia, define las palabras de Trump como “una práctica nociva” y estima que podría tener un impacto en la abstención.

“Mucha gente huérfana de las organizaciones políticas se va a abstener. Son votos de abstención. Gente que no ve bien la presión norteamericana, pero tampoco desea el retorno del kirchnerismo corrupto que saqueó el país”, explicó la socióloga, al señalar que esas mismas personas “se horrorizaron” con el comportamiento de Milei en el estadio Movistar Arena.

“En la Argentina hay un sector importante de la opinión pública que se manifiesta en contra de los Estados Unidos y ese discurso puede reactivarse con estas expresiones”, observó la reconocida intelectual, al recordar el histórico eslogan “Braden o Perón”, que hace 80 años enfrentó al entonces naciente candidato Juan Domingo Perón con el embajador norteamericano Spruille Braden.

Para la socióloga Liliana De Riz, Trump incurrió “en una intromisión, casi una extorsión” Soledad Aznarez

En ese sentido, consideró que “el grosero pacto Scott Bessent-Javier Milei puede tener nefastas consecuencias” e ilustró su comentario con una risueña publicidad que circuló en estos días por el partido de fútbol que jugaron las selecciones de la Argentina y Puerto Rico. “Se enfrentan dos colonias”, decía el sugestivo mensaje.

Elección y mercados

El analista político Rosendo Fraga no cree que el mensaje de Trump tenga una influencia en la elección legislativa, pero “puede tener un impacto en los mercados”. Y explicó: “El votante no está pendiente de Trump; los mercados, sí”.

A horas de la fecha emblemática del 17 de octubre, que marcó el nacimiento del peronismo, Fraga no asimila la consigna “Braden o Perón” con la intervención del presidente norteamericano. A 80 años de aquel momento, estima que el kirchnerismo podría intentar reflotarlo, pero estima que “no hay condiciones sociales para que eso tenga éxito”.

La intervención de Trump puede tener un impacto en los mercados, evaluó el analista político Rosendo Fraga Captura de Pantalla

Fraga adelantó que “la incidencia de Trump en la elección del 26 de octubre será baja en votos. Pero será alta en los mercados. En un primer momento se vio un impacto muy positivo, pero después se transformó en negativo. Habrá que ver cómo sigue. Si prevalece una sensación de que el gobierno puede perder, produciría una reacción negativa en los mercados. Si se consolida un escenario favorable, sería bien visto y se reflejaría en la situación general”, planteó.

Asimismo, animó a preguntarse qué significa ganar. “¿Los resultados los marcará el porcentaje de votos, la cantidad de legisladores o el número de territorios que cada espacio gana? Habrá diversas interpretaciones”, apuntó. Y arriesgó que la elección podría tener un efecto neutro.

El doctor Alejandro Carrió analiza el eventual impacto de las palabras de Trump a la luz de la última elección presidencial. “El que votó a Milei en las PASO y en la primera vuelta de 2023 estará seguro de que vota al candidato correcto. Para la oposición fuerte, es una razón más para no apoyar al oficialismo”, explicó.

En cambio, afirmó que “es una preocupación para las personas que votaron a Milei en el balotaje, como una alternativa menos peor. A ellos, el mensaje de Trump los coloca en una disyuntiva. No sabrán qué hacer con su voto”.

“Es una preocupación para las personas que votaron a Milei en el balotaje”, opinó el abogado constitucionalista Alejandro Carrió Mariana Araujo

Al evaluar el posible comportamiento de estos electores que se presumen independientes, Carrió interpretó: “Si el voto va a contribuir a una nueva crisis cambiaria, a una falta de apoyo y de inversiones, en lugar de elegir a candidatos que genuinamente los represente, se verá forzado a votar a una fuerza con la que no se siente identificado. La conclusión es que esto le saca limpieza a la decisión, porque dejará de votar a quien más simpatiza con sus ideas”.

Frente a quienes interpretan el mensaje de Trump como una extorsión, Carrió concluyó: “No sé si es una extorsión, pero le resta a la libertad de decisión”.