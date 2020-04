La decisión del juez Obligado generó malestar en los Tribunales Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

El fiscal federal Marcelo Colombo analizaba hoy si apela la decisión del juez Daniel Obligado de beneficiar al exvicepresidente Amado Boudou con el arresto domiciliario controlado por una tobillera electrónica.

Boudou se encuentra condenado a una pena de 5 años y 10 meses de prisión por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica que imprime papel moneda.

La condena fue impuesta con el Tribunal Oral Federal N° 4, con la firma de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez. El fallo fue confirmado luego por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal .

Boudou reclamó mediante un recurso extraordinario para que la Corte revise su sentencia pero le fue rechazado por lo que presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal, que debe ahora decidir si lo abre, en caso de que sospeche de que se hubieran violado las garantías constitucionales del exvicepresidente durante su juicio, o si lo rechaza.

El frente de la propiedad donde Boudou cumple arresto domiciliario Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La Cámara Federal de Casación tiene dicho en el fallo plenario del caso "Agüero" que las condena son "ejecutoriables", es decir, que pueden empezar a ejecutarse cuando se rechaza el recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia, asimismo, dijo que si bien la condena queda firme cuando se agota el caso con su intervención, puede ejecutarse con el rechazo del recurso extraordinario.

En el caso de Boudou, sus defensores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort argumentaron que no estaba condenado con sentencia firme, por lo que continuaba siendo inocente y que por eso no podía seguir preso . Le pidieron a la Corte que resuelva sobre ese asunto rápidamente, pero la Corte dijo que no se trataba de un asunto de feria y mandó al Tribunal Oral Federal N° 4 a que se revise el planteo.

El cambio en la postura del juez

El juez Daniel Obligado, subrogante en el TOF 4, rechazó hace once días un pedido para revocar la prisión preventiva de Boudou, al entender -en sintonía con el fiscal- que no se verificaba ninguna de las razones clínicas que motivaran sacarlo de la cárcel por el riesgo de coronavirus .

Pero el juez Obligado ahora entendió que a Boudou le corresponde el arresto domiciliario porque dice que su esposa mexicana y sus dos hijos viven en Buenos Aires, y son su único arraigo, y porque la pena de 5 años y 10 meses es solo una parte del máximo. Pero, además, entendió que le corresponde analizar su caso no como si fuera una condena sino como si estuviera cumpliendo prisión preventiva, y por eso entendió que debía morigerarla.

El juez se basó en el nuevo Código Procesal Penal parcialmente en vigencia, que flexibiliza la aplicación de la prisión preventiva. Además, dijo que la culpabilidad o inocencia son categorías binarias y que la condena no mella el principio de inocencia. El arresto domiciliario de Boudou provocó malestar entre algunos jueces de los tribunales orales y en la Casación.

Entienden que Boudou ya fue considerado como condenado, incluso se efectuó un cómputo de su pena en resoluciones que firmó Obligado, con lo que podría interpretarse que es contradictorio considerarlo en prisión preventiva morigerada.

Asimismo, el juez Obligado interviene como juez de ejecución penal del tribunal. El fiscal Colombo pidió constancia del expediente y analiza la causa para decidir si recurre o no la prisión domiciliaria.

Boudou ya estuvo preso, fue excarcelado, volvió a estar preso y ahora está nuevamente en su departamento de Barracas con su mujer y sus dos hijos mellizos, controlado por una tobillera electrónica.

Alejandro Rúa, abogado de Boudou, dijo que "el argumento principal para la prisión domiciliaria es la falta de firmeza de la prisión" y sostuvo que "durante el macrismo hicieron cumplir sentencias como condenadas a personas que no tenían sentencia firme".

"Así como hubo una doctrina Irurzun para las preventivas, hubo una doctrina de Casación de cumplir las condenas sin sentencias firmes", se quejó Rúa, y aseguró "el juez dijo que es insostenible ejecutar una sentencia que aún tiene recursos pendientes".

"La Corte resolvió que no va a tramitar los pedidos de libertad de Boudou en la feria extraordinaria, pero nosotros seguimos reclamando que la condena a Boudou se anule y que se investiguen las irregularidades", anunció el abogado. Agregó además que está trabajando en un pedido de juicio político contra el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz por no habilitar la feria judicial para atender el recurso de su cliente.