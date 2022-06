Andrés Larroque habló de las voces que le piden a Alberto Fernández que rompa con Cristina Kirchner y admitió: “Las cosas no funcionaron como hubiéramos querido”

El ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, ponderó hoy el discurso de Cristina Kirchner en la CTA y desestimó la posibilidad de una ruputra dentro del Frente de Todos (FdT) en medio de la prolongada interna que atraviesa el oficialismo. Sin embargo, denunció que hubo ciertos “sectores” que “operaron desde un principio” para dividir al presidente Alberto Fernández y a su vice, y consideró que el Gobierno debe llevar adelante acciones concretas para superar la crisis actual.

“Creo que hubo un sector del Gabinete nacional, del que algunos quizá ya no forman más parte, donde permanentemente lo que se hizo hacer fue llevar al Presidente a una tensión inexplicable con Cristina y creo que estamos pagando las consecuencias de esa tensión y de esas operaciones”, le dijo Larroque a Radio 10 y agregó: “A mí me parece que hay que ir por la positiva y plantearle a la sociedad una agenda clara en términos propositivos de lo que el Gobierno quiere hacer. Seguro que no es sencillo y hay que enfrentar tensiones, pero en una fuerza política tienen que darse los debates y después tener el coraje de asumir las decisiones que hay que tomar″.

Tras ello el camporista se refirió a la relevancia que tiene la figura de la vicepresidenta dentro del frente e insistió: “Hubo sectores que desde el comienzo trataron de querer venderle a Alberto que podía haber para él un camino distinto al que podía tomar Cristina, y acá estamos todos más que en el mismo barco en el mismo bote, porque la situación que tiene el país es muy compleja y no hay margen para ese tipo de especulaciones. Por eso cuando se nos quiere poner a nosotros en el lugar de que cuestionamos la unidad, es todo lo contrario: fueron aquellos que operaron en las sombras. Pero estamos a tiempo y hablándole de cara a la gente vamos a poder sobrellevar esta situación y encontrar el camino”.

En este contexto, Larroque se refirió a la vicepresidenta como un “orientador” y pidió “aprovechar” su presencia dentro del oficialismo. “Me parece que ha sido un gran error en estos últimos dos años que se haya pensado desde algún sector que Cristina era un problema y no ponderarla y valorarla”, sotuvo. Además, consideró que el discurso de la exmandataria en la CTA no fue “en términos de disputa” y subrató: “Me parece que su voz es muy necesaria porque lamentablemente las cosas no funcionaron como hubiéramos querido”.

