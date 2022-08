Andrés Larroque admitió desorden en la militancia y dijo que el descargo de Cristina “despertó” al peronismo: “Estábamos en un momento gris”.

Luego del descargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el pedido de pena de 12 años de cárcel por asociación ilícita y administración fraudulenta en el juicio de Vialidad, el referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, se mostró esperanzado por las consecuencias que podrían tener las palabras de la exmandataria en la discusión de “la verdadera realidad”. “Se necesitaba que el peronismo se despierte, estábamos en un momento gris”, sostuvo en diálogo con Radio 10. Y agregó: “Acá se está gestando algo que tiene que ver con terminar con un momento difícil y volver a recuperar la esperanza, que es lo que anhela el conjunto del pueblo”.

“Genera esperanza que Cristina se haya plantado, como siempre lo ha hecho, y que diga las cosas con claridad y nos ponga de cara a la verdadera discusión que tiene nuestro país”, continuó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, para quien el debate no pasaría solamente por “la persecución” a la vicepresidenta, sino por “una cuestión de modelos”. Y apuntó: “Tenemos que definir en dónde se va a discutir eso, si en los tribunales comandados por el Partido Judicial o en el marco de la democracia”.

Andrés Larroque en la marcha de La Cámpora por el Día de la Memoria por la verdad y Justicia Ricardo Pristupluk

En ese sentido, Larroque aseguró que “a lo largo y a lo ancho del país” están “floreciendo miles de convocatorias” y que “se ha movilizado a todo el espinel del campo nacional y popular”. E insistió en que, para la militancia, la defensa pública de Cristina Kirchner significó “volver a respirar” y “encontrar oxígeno en un tiempo bastante complejo y gris, donde se necesitaba poder escucharla de frente a la gente, y la gente siempre responde”.

“Este país ha tenido sus mejores momentos cuando le tocó gobernar al peronismo, un peronismo de frente a la gente y sin ambigüedad. Ese es el camino que debemos transitar, y para resolver eso debe participar toda la sociedad”, concluyó.

“Amor por Cristina”

Otro de los referentes de La Cámpora que ponderó la intervención de Cristina Kirchner fue el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien dijo hoy que “no hay fallos ni sentencias ni tapas que borren el amor por Cristina”.

En declaraciones radiales, de Pedro defendió a la vicepresidenta y señaló que tiene el apoyo de “la gente que tiene presente el valor de la política y las transformaciones que se dieron entre 2003 y 2015, así como de los recortes de su poder adquisitivo, de su capacidad de estudiar, y tener salud” que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner y Wado De Pedro Ministerio del Interior

“Pero eso no se borra, no hay sentencia, no hay tapas de Clarín que borren etapas de tu vida. Y no hay ni fallo ni sentencias ni tapas de medios que borren el amor de la gente a una dirigente como Cristina”, dijo de Pedro a El Destape.

Por otra parte, indicó que hay sectores que “siguen preocupados porque en un lado hay construcción de soberanía, de independencia, de bien común, y del otro lado hay un plan de negocios que viene por el segundo tiempo”. Esto último, en alusión al título del libro de Macri sobre su gestión presidencial.

De Pedro, habló de “mística” y “alegría” al referirse al apoyo que recibió ayer la vicepresidenta en las manifestaciones frente a su casa y en el Congreso de la Nación. “Ayer pasé por el departamento de Cristina y veo alegría, mística y felicidad. Clarín y LA NACION se confunden cuando persiguen, nosotros estamos con otra identidad que no es la resistencia. Nuestra mística es en pos de la construcción de un interés colectivo, en la gestión, no era defendernos de la cárcel”.