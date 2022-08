El gobernador de Misiones, enojado con la Casa Rosada por la publicidad de un gasoducto que no llega a su provincia

POSADAS.- El gobernador Oscar Herrera Ahuad se enojó cuando vio en uno de los principales diarios de Misiones una pauta oficial de cuatro páginas del gasoducto Néstor Kirchner , la obra que el Gobierno nacional considera vital para solucionar buena parte de los problemas que genera la necesidad de importar energía y consumir vitales divisas.

“Argentina avanza, arrancó el gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, rezaba el título del suplemento especial que buscaba promocionar una obra que muchos consideran crucial para el país. El problema es que Misiones es la única provincia de la Argentina que no tiene un solo metro de gasoducto , a pesar de los insistentes reclamos de Herrera Ahuad y sus antecesores.

Se trata de una provincia que funciona pura y exclusivamente con garrafas, a diferencia de distritos como Formosa, Corrientes y Chaco, donde los gasoductos ya comenzaron a llegar y cuentan con ciudades con cobertura parcial o total y lo más importante, la certeza de que tarde o temprano el gas natural será una realidad para muchos.

En cambio, Misiones no figura en ningún plan oficial, ya que en el gobierno anterior se modificó la traza original del gasoducto del NEA excluyendo a la provincia cuyas industrias funcionan con energía eléctrica o utilizando biomasa (desperdicios forestales) y generando energía con calderas. Por eso, cuando desayunó el martes temprano, mirando los diarios, Herrera Ahuad estalló y lo consideró un descuido imperdonable de la Casa Rosada . No una provocación, sino una muestra de la falta de empatía por la realidad de la provincia.

“No claudicaré en el compromiso con los misioneros en insistir para que Misiones esté incluida en el gasoducto Néstor Kirchner. Vinculación gasífera para Misiones ya ”, twitteó Herrera Ahuad. Cuando se presentó la obra en Vaca Muerta el año pasado, el gobernador le entregó a Alberto Fernández una carpeta solicitándole que la traza del Néstor Kirchner, que llega hasta la localidad correntina de Paso de los Libres, se extienda y suba hasta la tierra colorada.

Herrera Ahuad se entrevistará esta tarde con el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien también le pedirá la inclusión de Misiones en la traza del gasoducto Néstor Kirchner.

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad le sacó una foto al suplemento especial distribuido en Misiones promocionando el gasoducto Néstor Kirchner y avisó que insistirá con sus reclamos.

El jefe político

Herrera Ahuad no fue el único en plantear el reclamo. Carlos Rovira, el ex gobernador y jefe político del partido Renovador de la Concordia -que gobierna Misiones desde hace casi 20 años- también salió a respaldar el pedido. “Vinculación gasífera para Misiones ya” , posteó Rovira, quien bajó la orden a los 76 intendentes que controla su partido de no intervenir en la carta de apoyo a Cristina Kirchner publicada este fin de semana .

Misiones fue la provincia con menos caudal de apoyos a la vicepresidenta en la carta publicada el domingo, con apenas un jefe comunal, al igual que San Luis. “En Misiones no hay grieta” , repiten Rovira y Herrera Ahuad.

La diferencia es que Misiones supo abrazar con fervor el kichnerismo sobre todo durante la época del crecimiento a tasas chinas. Eran tiempos en los que Cristina Kirchner iba a Posadas a inaugurar barrios del IPRODHA, el instituto provincial de la vivienda, y era recibida como una estrella de rock, con fans que la seguían desde el aeropuerto en cada paso que daba y multitudes que se acercaban a escucharla.

“Ahora con este Gasoducto del Noroeste, que algunos ven como una obra demasiado costosa, es que vamos a traer el gas también, de donde sea, para todo el Noreste Argentino, con quien todos los argentinos pero fundamentalmente las regiones más ricas del país, las más favorecidas, tienen una deuda histórica ”, señaló Cristina ante el entonces gobernador Maurice Closs en abril del 2008.